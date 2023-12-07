https://ria.ru/20231207/ugrozy-1914304087.html

В СФ подготовят предложения по защите россиян от угроз со стороны Украины

В СФ подготовят предложения по защите россиян от угроз со стороны Украины - РИА Новости, 07.12.2023

В СФ подготовят предложения по защите россиян от угроз со стороны Украины

Оборонному и международному комитетам Совфеда совместно с профильными ведомствами к 13 декабря поручено подготовить предложения по защите российских... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:43

2023-12-07T11:43

2023-12-07T11:43

украина

россия

константин косачев

илья кива

совет федерации рф

верховная рада украины

убийство экс-депутата рады кивы

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Оборонному и международному комитетам Совфеда совместно с профильными ведомствами к 13 декабря поручено подготовить предложения по защите российских политических и общественных деятелей от террористических угроз со стороны Украины, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее в ходе пленарного заседания палаты Косачев назвал убийство экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье актом государственного терроризма, за которым, как известно из открытых источников, стоит Киев. При этом угрозы киевского режима звучат в адрес многих политических и общественных деятелей РФ, руководителей СМИ."(Дано) поручение двум комитетам представить к следующему заседанию (Совфеда 13 декабря) проработанные с ведомствами предложения по мерам обеспечения безопасности политических и общественных деятелей, журналистов и правозащитников, находящихся на территории РФ и являющихся потенциальными целями для подобных террористических актов, а также по консолидации международного сообщества на позициях абсолютного неприятия и осуждения соответствующих преступных действий украинских властей", - сказал Косачев.

https://ria.ru/20231206/kiva-1914215831.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, константин косачев, илья кива, совет федерации рф, верховная рада украины, убийство экс-депутата рады кивы