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В СФ подготовят предложения по защите россиян от угроз со стороны Украины - РИА Новости, 07.12.2023
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11:43 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/ugrozy-1914304087.html
В СФ подготовят предложения по защите россиян от угроз со стороны Украины
В СФ подготовят предложения по защите россиян от угроз со стороны Украины - РИА Новости, 07.12.2023
В СФ подготовят предложения по защите россиян от угроз со стороны Украины
Оборонному и международному комитетам Совфеда совместно с профильными ведомствами к 13 декабря поручено подготовить предложения по защите российских... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:43
2023-12-07T11:43
украина
россия
константин косачев
илья кива
совет федерации рф
верховная рада украины
убийство экс-депутата рады кивы
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Оборонному и международному комитетам Совфеда совместно с профильными ведомствами к 13 декабря поручено подготовить предложения по защите российских политических и общественных деятелей от террористических угроз со стороны Украины, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее в ходе пленарного заседания палаты Косачев назвал убийство экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье актом государственного терроризма, за которым, как известно из открытых источников, стоит Киев. При этом угрозы киевского режима звучат в адрес многих политических и общественных деятелей РФ, руководителей СМИ."(Дано) поручение двум комитетам представить к следующему заседанию (Совфеда 13 декабря) проработанные с ведомствами предложения по мерам обеспечения безопасности политических и общественных деятелей, журналистов и правозащитников, находящихся на территории РФ и являющихся потенциальными целями для подобных террористических актов, а также по консолидации международного сообщества на позициях абсолютного неприятия и осуждения соответствующих преступных действий украинских властей", - сказал Косачев.
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украина, россия, константин косачев, илья кива, совет федерации рф, верховная рада украины, убийство экс-депутата рады кивы
Украина, Россия, Константин Косачев, Илья Кива, Совет Федерации РФ, Верховная Рада Украины, Убийство экс-депутата Рады Кивы
В СФ подготовят предложения по защите россиян от угроз со стороны Украины

Косачев: в СФ подготовят предложения по защите россиян от посягательств Украины

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Оборонному и международному комитетам Совфеда совместно с профильными ведомствами к 13 декабря поручено подготовить предложения по защите российских политических и общественных деятелей от террористических угроз со стороны Украины, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее в ходе пленарного заседания палаты Косачев назвал убийство экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье актом государственного терроризма, за которым, как известно из открытых источников, стоит Киев. При этом угрозы киевского режима звучат в адрес многих политических и общественных деятелей РФ, руководителей СМИ.
"(Дано) поручение двум комитетам представить к следующему заседанию (Совфеда 13 декабря) проработанные с ведомствами предложения по мерам обеспечения безопасности политических и общественных деятелей, журналистов и правозащитников, находящихся на территории РФ и являющихся потенциальными целями для подобных террористических актов, а также по консолидации международного сообщества на позициях абсолютного неприятия и осуждения соответствующих преступных действий украинских властей", - сказал Косачев.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Из коррупционера в милиционеры. Чем известен убитый экс-депутат Рады Кива
6 декабря, 20:38
 
УкраинаРоссияКонстантин КосачевИлья КиваСовет Федерации РФВерховная Рада УкраиныУбийство экс-депутата Рады Кивы
 
 
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