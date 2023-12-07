https://ria.ru/20231207/svo-1914327339.html

Совфед принял закон о приоритетном трудоустройстве для участников СВО

Совфед принял закон о приоритетном трудоустройстве для участников СВО - РИА Новости, 07.12.2023

Совфед принял закон о приоритетном трудоустройстве для участников СВО

Совет Федерации на заседании в четверг одобрил новую редакцию базового закона "О занятости населения в Российской Федерации", в частности, законом... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:39

2023-12-07T12:39

2023-12-07T12:39

специальная военная операция на украине

общество

совет федерации рф

россия

вячеслав володин

валентина матвиенко

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

госдума рф

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в четверг одобрил новую редакцию базового закона "О занятости населения в Российской Федерации", в частности, законом предполагается давать участникам СВО и членам их семей право на приоритетное трудоустройство, передает корреспондент РИА Новости.Закон определяет правовые, экономические, организационные основы госполитики в сфере занятости населения, государственного контроля за соблюдением законодательства о занятости населения.Также определяется категория граждан, которые испытывают трудности в поиске работы и отдельно выделяется категория " занятых граждан".Для получения статуса безработного будет необходимо согласовать индивидуальный план, который предложат сотрудники службы занятости при помощи цифрового сервиса "Работа в России". В документе будет информация о подходящей работе, мерах поддержки граждан, об их обязанностях. Порядок и критерии такого индивидуального плана сформирует Минтруд.Роструд станет оператором единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" (далее – ЕЦП) (федеральная государственная информационная система, осуществляющая решение задач по обеспечению трудоустройства граждан). За правительством РФ закрепляются полномочия по установлению порядка функционирования ЕЦП, включая перечень участников ЕЦП, их функций и полномочий, перечня информации, содержащейся на ЕЦП, и порядка информационного взаимодействия ЕЦП с иными информационными системами.Информация, содержащаяся на ЕЦП, является общедоступной, за исключением информации, доступ к которой ограничен законом, и предоставляется на безвозмездной основе с использованием портала "Госуслуги" и единой системы межведомственного электронного взаимодействия.Вводятся меры по противодействию нелегальной занятости в России, под которой понимается осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений. Предусматривается создание межведомственной комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости . Также законом вводится возможность организации в регионах РФ выездной помощи служб занятости в оформлении заявлений.Фиксируется размер максимальной величины пособия по безработице, который индексируются один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Указанный размер пособия для безработных граждан составит в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице - 12 792 рубля, в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице - 5 000 рублей.Также фиксируется размер минимальной величины пособия, который составит 1500 рублей.Инициативу внесли депутаты и сенаторы во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

https://ria.ru/20231207/pomosch-1914294902.html

https://ria.ru/20231206/nagrada-1914227621.html

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общество, совет федерации рф, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, федеральная служба по труду и занятости (роструд), госдума рф