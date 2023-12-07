https://ria.ru/20231207/suzdal-1914169874.html

Новогодней столице России — тысяча лет. Что ждет туристов зимой в Суздале

Новогодней столице России — тысяча лет. Что ждет туристов зимой в Суздале - РИА Новости, 07.12.2023

Новогодней столице России — тысяча лет. Что ждет туристов зимой в Суздале

Совсем скоро, 24 декабря, в Суздаль приедет Дед Мороз. Один из самых красивых городов России стал новогодней столицей — 2024. И с юбилеем совпало: тысяча лет... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T08:00

2023-12-07T08:00

2023-12-07T08:05

туризм

туризм

туристы

маршруты - туризм

суздаль

дед мороз

юнеско

куда поехать в выходные

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913939471_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9462a1b9dd22cd8b5dabcf767bd54194.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Совсем скоро, 24 декабря, в Суздаль приедет Дед Мороз. Один из самых красивых городов России стал новогодней столицей — 2024. И с юбилеем совпало: тысяча лет. Что подготовили для гостей к праздникам — в материале РИА Новости.Новогодние каникулы"Пока новогоднее настроение создают снегопады и по-настоящему зимняя погода, — говорит тревел-фотограф, автор телеграм-канала "Заметки из путешествий", суздалец Андрей Белавин. — Украшать город только начинают".В Туристском информационном центре Владимирской области рассказали, что старт новогодним торжествам дадут 23-24 декабря. В воскресенье ждут главного героя — Деда Мороза из Великого Устюга.На 24 декабря запланировали ледовое шоу Ирины Слуцкой, выступления ансамблей народного творчества и фольклорных коллективов.Огромная елка украсит центральную Торговую площадь. Каждый вечер там будут торжественно зажигать праздничные огни. А вокруг — настоящая сказка, с фейерверками, музыкой и световыми шоу.Свои товары на рынок привезут местные ремесленники, мастера декоративно-прикладного творчества. Можно приобрести сладости и поучаствовать в беспроигрышной лотерее, где каждый получит предсказание на 2024 год. Специально в честь тысячелетия 23-24 декабря планируются подъемы на брендированном аэростате над Суздалем. Ну а в новогоднюю ночь — бойкая торговля на ярмарке, развлекательная программа с конкурсами и танцами до утра.История и современностьС 28 декабря по 7 января гости смогут увидеть аудиовизуальное шоу "Свет Суздаля". На стенах Рождественского собора, Архиерейских палат и колокольни с курантами появятся изображения икон и святынь, оживут важные события из истории древнего города. В Музее деревянного зодчества — мастер-классы и интерактивные программы. Например, экскурсия с элементами старинных игр "Посиделки в купеческой гостиной" в Доме купцов Агаповых (3 января). С 2 по 6 января можно принять участие в игре для детей и взрослых "В гостях у суздальского Мороза Ивановича" в Доме из села Васенино.В Музейном комплексе "Спасо-Евфимиев монастырь" выступят гусляр-сказитель (3, 5, 7 января) и исполнительница русского фольклора (2, 4 января)."Рекомендую взять билеты на выступление мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря. Программа называется "Поющие фрески", — советует Андрей Белавин. — Поют по вечерам в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи". Ближайшие даты — 9, 16, 23, 30 декабря и 1-7, 13, 20, 27 января."По фене ботает""Главное преимущество Суздаля — в том, что здесь можно представить, каким был русский город 200-300 лет назад. Придумывать нового, пожалуй, не нужно, стоит сохранять старое", — считает лучший гид России 2018 года по версии Русского географического общества, руководитель проекта suzdalgid.ru Александр Варламов. Он проводит экскурсии в костюме стрельца зимой и крестьянина — летом. "Мы знакомимся с бытом, говорим о происхождении пословиц и поговорок. Я вижу, что интерес к этому растет", — отмечает Александр. Эксперт рассказывает, что, например, выражение "ботать по фене" (говорить на воровском жаргоне), по одной из версий, пошло именно из Суздаля, который когда-то называли главным городом офеней — бродячих торговцев. "У коробейников — офеней, которые покупали товары на ярмарках и носили в дальние села и деревни, был свой язык, — объясняет Варламов. — Вот, например, слово "лох" означало "мужик".Удачный пример реставрации"Советую зайти в креативное пространство "Мира центр" на Кремлевской улице. Если вы в городе впервые или не приезжали в Суздаль в последние годы, будете приятно удивлены, — говорит Андрей Белавин. — Здесь проходят выставки современного искусства, концерты, кинопоказы и лекции". Заранее изучите афишу. На некоторые мероприятия продаются билеты.В городе, по его словам, есть еще один музей от команды "Мира" — "Ларец" на Слободской улице. "Даже если вы не интересуетесь современным искусством, сможете оценить удачный пример реставрации старого деревянного дома", — советует суздалец.Спальный район у памятников ЮНЕСКО"Мало кто знает, но здесь есть обычный спальный район с многоквартирными домами, — рассказывает Белавин. — Жизнь там — как в любом другом провинциальном городе России, но с той лишь разницей, что в получасе ходьбы — памятники из списка всемирного наследия ЮНЕСКО и очаровательные виды, ради которых сюда едут туристы со всей страны".Александр Варламов напоминает: численный состав населения Суздаля почти не изменился с XII века — около десяти тысяч человек. При этом на 15 квадратных километров приходится почти 300 памятников архитектуры. Увидеть их ежегодно приезжает более полутора миллионов путешественников.Как добраться и где житьНа новогодние праздники, кстати, город ожидает прибытия более 300 тысяч гостей. Мест в гостиницах почти не осталось. Агрегаторы предлагают последние номера по цене от 40 до 210 тысяч рублей (три ночи с 31 декабря по 2 января для двоих)."Если поездка в Суздаль запланирована в пиковые даты, советую искать жилье во Владимире. Между ними — 40-50 минут на автомобиле", — говорит Варламов. Еще один вариант — квартиры посуточно.Добраться до Суздаля становится все проще. "Создавалась различная инфраструктура, в том числе в рамках туристического кода, — объясняют в ТИЦ. — Реконструировали мост через реку Каменку, а дорога от Владимира до Суздаля расширяется с двух до четырех полос"."Город в 220 километрах от столицы, на машине около трех часов, если нет пробок, — отмечают в сервисе путешествий tutu. — На автобусе — примерно четыре часа". По данным компании, с 1 декабря по 8 января поездка на автобусе будет стоить от 965 рублей.Помогает путешественникам и платная трасса М-12 — больше шансов не попасть в пробки."Напрямую доехать из Москвы в Суздаль на поезде нельзя, только в соседний Владимир. Там нужно пересесть на автобус или маршрутное такси. Такой путь может занять около трех-четырех часов, — уточняют в сервисе "Яндекс.Путешествия". — Средняя стоимость железнодорожного билета с 25 декабря по 8 января — 1890 рублей".Время в пути — примерно один час сорок минут на "Ласточке" и три-четыре часа на обычном поезде.Если выбирать менее востребованные даты, цены на билеты и отели будут поменьше.В любое время года"Советую планировать путешествие на будний день, не на праздники, чтобы увидеть настоящий город. Встречаю много разочарованных отзывов от тех, кто приезжал на Новый год или на Праздник огурца летом", — говорит Александр Варламов.Впрочем, здесь круглый год что-то отмечают. В феврале — гонки: лыжные и на собачьих упряжках. В марте — Масленичные гулянья. В мае — Ночь музеев. Летом — Фестиваль уличных театров, Blues-Bikefestival, Международный праздник огурца. И конечно, обещающий стать грандиозным День города Суздаля. Осенью — красивейший фестиваль воздухоплавателей "Золотое кольцо России", ну и Евфросиньевская ярмарка.

https://ria.ru/20230823/suzdal-1891347936.html

суздаль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, маршруты - туризм, суздаль, дед мороз, юнеско, куда поехать в выходные, новый год, отдых в россии, достопримечательности, куда поехать