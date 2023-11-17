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Новогодняя столица Суздаль ждет более 300 тысяч гостей в праздники

Новогодняя столица Суздаль ждет более 300 тысяч гостей в праздники - РИА Новости, 17.11.2023

Новогодняя столица Суздаль ждет более 300 тысяч гостей в праздники

Суздаль во Владимирской области, который в этом году стал Новогодней столицей России, ожидает, что в предстоящие праздники приедет порядка 300 тысяч туристов,... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:23

2023-11-17T15:23

2023-11-17T15:23

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МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Суздаль во Владимирской области, который в этом году стал Новогодней столицей России, ожидает, что в предстоящие праздники приедет порядка 300 тысяч туристов, сообщила министр предпринимательства и туризма региона Юлия Бояркина в ходе всероссийского селектора по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону. "Мы наблюдаем большой рост турпотока – плюс 23 процента по сравнению с прошлым годом. Готовность Суздаля – практически на 100 процентов. Мы ожидаем более 300 тысяч туристов, которые приедут на новогодние праздники в регион", – сказала Бояркина. По ее словам, заполняемость номерного фонда на сегодня составляет 67 процентов на новогодний период, по прогнозам, показатель приблизится к 90 процентам. "Праздник "Суздаль – новогодняя столица" начнется 24 декабря. К нам приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Будет открытие ледового катка, где будет проходить регулярно ледовое шоу под руководством Ирины Слуцкой", – рассказала министр.

https://ria.ru/20230823/suzdal-1891347936.html

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