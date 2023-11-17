Рейтинг@Mail.ru
Новогодняя столица Суздаль ждет более 300 тысяч гостей в праздники - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:23 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/suzdal-1910085615.html
Новогодняя столица Суздаль ждет более 300 тысяч гостей в праздники
Новогодняя столица Суздаль ждет более 300 тысяч гостей в праздники - РИА Новости, 17.11.2023
Новогодняя столица Суздаль ждет более 300 тысяч гостей в праздники
Суздаль во Владимирской области, который в этом году стал Новогодней столицей России, ожидает, что в предстоящие праздники приедет порядка 300 тысяч туристов,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:23
2023-11-17T15:23
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
суздаль
владимирская область
дед мороз
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131503/90/1315039039_0:40:3000:1728_1920x0_80_0_0_a1db9d5b267738801c6ded9bd942f894.jpg
МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Суздаль во Владимирской области, который в этом году стал Новогодней столицей России, ожидает, что в предстоящие праздники приедет порядка 300 тысяч туристов, сообщила министр предпринимательства и туризма региона Юлия Бояркина в ходе всероссийского селектора по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону. "Мы наблюдаем большой рост турпотока – плюс 23 процента по сравнению с прошлым годом. Готовность Суздаля – практически на 100 процентов. Мы ожидаем более 300 тысяч туристов, которые приедут на новогодние праздники в регион", – сказала Бояркина. По ее словам, заполняемость номерного фонда на сегодня составляет 67 процентов на новогодний период, по прогнозам, показатель приблизится к 90 процентам. "Праздник "Суздаль – новогодняя столица" начнется 24 декабря. К нам приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Будет открытие ледового катка, где будет проходить регулярно ледовое шоу под руководством Ирины Слуцкой", – рассказала министр.
https://ria.ru/20230823/suzdal-1891347936.html
суздаль
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131503/90/1315039039_122:0:2767:1984_1920x0_80_0_0_be544ed89817af5f8b253b2a20c516d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, суздаль, владимирская область, дед мороз, новый год
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Суздаль, Владимирская область, Дед Мороз, Новый год
Новогодняя столица Суздаль ждет более 300 тысяч гостей в праздники

Новогодняя столица России Суздаль ожидает 300 тысяч туристов в зимние каникулы

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкГород Суздаль в Владимирской области
Город Суздаль в Владимирской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Суздаль во Владимирской области, который в этом году стал Новогодней столицей России, ожидает, что в предстоящие праздники приедет порядка 300 тысяч туристов, сообщила министр предпринимательства и туризма региона Юлия Бояркина в ходе всероссийского селектора по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.
"Мы наблюдаем большой рост турпотока – плюс 23 процента по сравнению с прошлым годом. Готовность Суздаля – практически на 100 процентов. Мы ожидаем более 300 тысяч туристов, которые приедут на новогодние праздники в регион", – сказала Бояркина.
По ее словам, заполняемость номерного фонда на сегодня составляет 67 процентов на новогодний период, по прогнозам, показатель приблизится к 90 процентам.
"Праздник "Суздаль – новогодняя столица" начнется 24 декабря. К нам приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Будет открытие ледового катка, где будет проходить регулярно ледовое шоу под руководством Ирины Слуцкой", – рассказала министр.
Суздаль, Владимирская область, Россия - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Не только храмы и огурцы. Как провести незабываемые выходные в Суздале
23 августа, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСуздальВладимирская областьДед МорозНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала