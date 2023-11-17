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Новогодняя столица Суздаль ждет более 300 тысяч гостей в праздники
Новогодняя столица Суздаль ждет более 300 тысяч гостей в праздники - РИА Новости, 17.11.2023
Новогодняя столица Суздаль ждет более 300 тысяч гостей в праздники
Суздаль во Владимирской области, который в этом году стал Новогодней столицей России, ожидает, что в предстоящие праздники приедет порядка 300 тысяч туристов,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:23
2023-11-17T15:23
2023-11-17T15:23
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МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Суздаль во Владимирской области, который в этом году стал Новогодней столицей России, ожидает, что в предстоящие праздники приедет порядка 300 тысяч туристов, сообщила министр предпринимательства и туризма региона Юлия Бояркина в ходе всероссийского селектора по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону. "Мы наблюдаем большой рост турпотока – плюс 23 процента по сравнению с прошлым годом. Готовность Суздаля – практически на 100 процентов. Мы ожидаем более 300 тысяч туристов, которые приедут на новогодние праздники в регион", – сказала Бояркина. По ее словам, заполняемость номерного фонда на сегодня составляет 67 процентов на новогодний период, по прогнозам, показатель приблизится к 90 процентам. "Праздник "Суздаль – новогодняя столица" начнется 24 декабря. К нам приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Будет открытие ледового катка, где будет проходить регулярно ледовое шоу под руководством Ирины Слуцкой", – рассказала министр.
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новости - туризм, туризм, туристы, суздаль, владимирская область, дед мороз, новый год
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Суздаль, Владимирская область, Дед Мороз, Новый год
Новогодняя столица Суздаль ждет более 300 тысяч гостей в праздники
Новогодняя столица России Суздаль ожидает 300 тысяч туристов в зимние каникулы
МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Суздаль во Владимирской области, который в этом году стал Новогодней столицей России, ожидает, что в предстоящие праздники приедет порядка 300 тысяч туристов, сообщила министр предпринимательства и туризма региона Юлия Бояркина в ходе всероссийского селектора по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.
"Мы наблюдаем большой рост турпотока – плюс 23 процента по сравнению с прошлым годом. Готовность Суздаля – практически на 100 процентов. Мы ожидаем более 300 тысяч туристов, которые приедут на новогодние праздники в регион", – сказала Бояркина.
По ее словам, заполняемость номерного фонда на сегодня составляет 67 процентов на новогодний период, по прогнозам, показатель приблизится к 90 процентам.
"Праздник "Суздаль – новогодняя столица" начнется 24 декабря. К нам приедет Дед Мороз
из Великого Устюга
. Будет открытие ледового катка, где будет проходить регулярно ледовое шоу под руководством Ирины Слуцкой
", – рассказала министр.
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