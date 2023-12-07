https://ria.ru/20231207/sud-1914371999.html

В российские суды запретили приходить в шортах и в пьяном виде

В российские суды запретили приходить в шортах и в пьяном виде - РИА Новости, 07.12.2023

В российские суды запретили приходить в шортах и в пьяном виде

Совет судей РФ в четверг утвердил правила пребывания посетителей в судах, запретив приходить в шортах, спортивной одежде и пьяным, сообщает объединенная... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:48

2023-12-07T14:48

2023-12-07T14:48

общество

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Совет судей РФ в четверг утвердил правила пребывания посетителей в судах, запретив приходить в шортах, спортивной одежде и пьяным, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. "Одним из оснований для отказа в допуске в здание суда является прибытие лица в спортивной или пляжной одежде и обуви; в шортах выше колен; в одежде и обуви, имеющей надписи и рисунки, оскорбляющие человеческое достоинство или свидетельствующие о явном неуважении к обществу и суду, в одежде, не позволяющей идентифицировать личность", - сказано в сообщении. Там уточняется, что лицам в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения допуск в суд также запрещен. Пресс-служба добавила, что разрешение на фото- и видеосъемку в здании суда нужно просить у председателя, его заместителя или иного уполномоченного. Как ранее пояснил РИА Новости председатель профильной комиссии Эдуард Ермаков, за несколько лет работы над типовыми правилами были учтены пожелания всех заинтересованных сторон - Совета по правам человека, Минюста, адвокатов, приставов и так далее. По его словам, в правилах содержится исчерпывающий перечень оснований для отказа в доступе в суд, а также список документов и пояснения, кто может пройти по служебному удостоверению.

https://ria.ru/20231206/napadenie-1914141544.html

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общество, россия, санкт-петербург