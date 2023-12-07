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Минобрнауки рассказало об инфраструктуре для оздоровления студентов в вузах - РИА Новости, 07.12.2023
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12:34 07.12.2023 (обновлено: 12:42 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/student-1914325808.html
Минобрнауки рассказало об инфраструктуре для оздоровления студентов в вузах
Минобрнауки рассказало об инфраструктуре для оздоровления студентов в вузах - РИА Новости, 07.12.2023
Минобрнауки рассказало об инфраструктуре для оздоровления студентов в вузах
Только у 30% вузов есть инфраструктура для приема студентов для оздоровления, у 139 вузов она круглогодичная, у 138 - только для летнего отдыха, заявила... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:34
2023-12-07T12:42
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Только у 30% вузов есть инфраструктура для приема студентов для оздоровления, у 139 вузов она круглогодичная, у 138 - только для летнего отдыха, заявила замглавы Минобрнауки России Ольга Петрова. "К сожалению, по статистике мы видим, что только 30% вузов имеют у себя инфраструктуру, которая принимает студентов для оздоровления, при этом половина из них (277, если говорить в цифрах), 139 - это круглогодичная основа и 138 - это только летний отдых. Но из проблем, которые отмечаем, это инфраструктурное устарение. Надо отметить, что в этом году количество вузов, которые вкладывают ресурсы в свои базы, увеличилось, и общая сумма достигает почти одного миллиарда", - сказала Петрова в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и контролю. Она отметила, что до пандемии на базах при вузах отдохнули 101 412 человек, а на данный момент - уже 106 496, планируется, что до конца года отдохнут ещё 8 тысяч человек. "То есть в общей сложности будет 114 тысяч, на 30 тысяч больше", - заключила замминистра.
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россия, госдума рф, здоровье - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Россия, Госдума РФ, Здоровье - Общество, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
Минобрнауки рассказало об инфраструктуре для оздоровления студентов в вузах

Минобрнауки: инфраструктуру для оздоровления студентов имеют 30 процентов вузов

© iStock.com / fpphotobankСтудент на лекции в университете
Студент на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© iStock.com / fpphotobank
Студент на лекции в университете . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Только у 30% вузов есть инфраструктура для приема студентов для оздоровления, у 139 вузов она круглогодичная, у 138 - только для летнего отдыха, заявила замглавы Минобрнауки России Ольга Петрова.
"К сожалению, по статистике мы видим, что только 30% вузов имеют у себя инфраструктуру, которая принимает студентов для оздоровления, при этом половина из них (277, если говорить в цифрах), 139 - это круглогодичная основа и 138 - это только летний отдых. Но из проблем, которые отмечаем, это инфраструктурное устарение. Надо отметить, что в этом году количество вузов, которые вкладывают ресурсы в свои базы, увеличилось, и общая сумма достигает почти одного миллиарда", - сказала Петрова в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и контролю.
Она отметила, что до пандемии на базах при вузах отдохнули 101 412 человек, а на данный момент - уже 106 496, планируется, что до конца года отдохнут ещё 8 тысяч человек.
"То есть в общей сложности будет 114 тысяч, на 30 тысяч больше", - заключила замминистра.
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