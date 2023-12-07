https://ria.ru/20231207/soglashenie-1914376943.html

СФ одобрил соглашение с Белоруссией о центрах совместной подготовки военных

СФ одобрил соглашение с Белоруссией о центрах совместной подготовки военных - РИА Новости, 07.12.2023

СФ одобрил соглашение с Белоруссией о центрах совместной подготовки военных

Совет Федерации одобрил соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих ВС РФ и ВС Белоруссии. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:01

2023-12-07T15:01

2023-12-07T15:01

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

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россия

совет федерации рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих ВС РФ и ВС Белоруссии. "Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, подписанное в городе Минске 28 марта 2023 года", - говорится в одобренном документе. В качестве задач совместных учебно-боевых центров в соглашении указаны: совместные боевая подготовка, дежурство воинских контингентов, выполнение других учебно-боевых задач в рамках реализуемых программ совместной подготовки; обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники; обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники сторон и унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон. Воинский контингент и движимое имущество обеих стран освобождается от уплаты налогов, личный состав контингента также освобождается от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны. Подчеркивается, что движимое имущество направляющей стороны ввозится на территорию принимающей стороны за свой счет.

https://ria.ru/20231130/finansirovanie-1912987475.html

белоруссия

минск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, минск, россия, совет федерации рф, вооруженные силы рф