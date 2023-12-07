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СФ одобрил соглашение с Белоруссией о центрах совместной подготовки военных - РИА Новости, 07.12.2023
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15:01 07.12.2023
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СФ одобрил соглашение с Белоруссией о центрах совместной подготовки военных
СФ одобрил соглашение с Белоруссией о центрах совместной подготовки военных - РИА Новости, 07.12.2023
СФ одобрил соглашение с Белоруссией о центрах совместной подготовки военных
Совет Федерации одобрил соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих ВС РФ и ВС Белоруссии. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:01
2023-12-07T15:01
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих ВС РФ и ВС Белоруссии. "Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, подписанное в городе Минске 28 марта 2023 года", - говорится в одобренном документе. В качестве задач совместных учебно-боевых центров в соглашении указаны: совместные боевая подготовка, дежурство воинских контингентов, выполнение других учебно-боевых задач в рамках реализуемых программ совместной подготовки; обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники; обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники сторон и унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон. Воинский контингент и движимое имущество обеих стран освобождается от уплаты налогов, личный состав контингента также освобождается от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны. Подчеркивается, что движимое имущество направляющей стороны ввозится на территорию принимающей стороны за свой счет.
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белоруссия, минск, россия, совет федерации рф, вооруженные силы рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Минск, Россия, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ

СФ одобрил соглашение с Белоруссией о центрах совместной подготовки военных

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих ВС РФ и ВС Белоруссии.
"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, подписанное в городе Минске 28 марта 2023 года", - говорится в одобренном документе.
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В качестве задач совместных учебно-боевых центров в соглашении указаны: совместные боевая подготовка, дежурство воинских контингентов, выполнение других учебно-боевых задач в рамках реализуемых программ совместной подготовки; обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники; обучение практическим навыкам работы на образцах вооружения, военной и специальной техники сторон и унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.
Воинский контингент и движимое имущество обеих стран освобождается от уплаты налогов, личный состав контингента также освобождается от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны. Подчеркивается, что движимое имущество направляющей стороны ввозится на территорию принимающей стороны за свой счет.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияМинскРоссияСовет Федерации РФВооруженные силы РФ
 
 
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