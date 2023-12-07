https://ria.ru/20231207/shkola-1914089941.html

"Толпой на одного". Власти готовят меры против агрессивных подростков

"Толпой на одного". Власти готовят меры против агрессивных подростков - РИА Новости, 07.12.2023

"Толпой на одного". Власти готовят меры против агрессивных подростков

От травли в школах страдают не только ученики, но и учителя. И у педагогов очень мало способов защиты. Проблемой занялись в Госдуме: готовят поправки в закон... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T08:00

2023-12-07T08:00

2023-12-07T08:04

общество

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татьяна голикова

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Захар Андреев. От травли в школах страдают не только ученики, но и учителя. И у педагогов очень мало способов защиты. Проблемой занялись в Госдуме: готовят поправки в закон "Об образовании". В том, что предлагают и поможет ли это, разбиралось РИА Новости.Жестокие розыгрышиСемиклассницы одной из школ создали в соцсетях фейковый аккаунт молодого человека и от его имени пригласили учительницу на свидание. Вместо романтического вечера педагога ждал жестокий розыгрыш.Во время пандемии, когда все носили маски, пятиклассники другой школы придумали развлечение: громко мяукали и шипели на уроках. Кто это делал, было непонятно. Растерянность преподавателя лишь раззадоривала хулиганов.Такие примеры приводит клинический психолог, эксперт программы "Травли NET" Марина Ртищева в вебинаре, посвященном буллингу учителей.Согласно опросу 2018 года, последнему на данный момент, с теми или иными формами буллинга со стороны детей сталкивались 70% российских учителей. Половина получала угрозы, четверть — комментарии интимного характера. При этом за профессиональной помощью обратились лишь 13% педагогов. А пятая часть пострадавших и вовсе скрывает происходящее.Как сообщили РИА Новости основатели программы "Травли NET", проблем у учителей все больше.За буллингом "по призванию"По словам Ртищевой, травле может подвергнуться любой преподаватель — независимо от возраста, стажа, пола. Но педагоги с низким доходом страдают от буллинга вдвое чаще.Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов недавно заявил: если повысить зарплату учителям, то в школы пойдут "за длинным рублем, а не по призванию". К счастью, не все так думают. Федеральное Министерство просвещения обещает сделать процесс формирования зарплат педагогов прозрачным.Сейчас по указу президента оклады учителей приравнены к средним по регионам. В то же время во многих школах действуют собственные системы оплаты труда.А ситуация с кадрами непростая. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, не хватает порядка 11 тысяч учителей. По данным Финансового университета при правительстве России — 250 тысяч. Недавний опрос показал: дефицит преподавателей математики — в 88% регионов.Эксперты указывают на низкие зарплаты, обилие "бессмысленной" работы, а также фактическое бесправие учителя. Как перед администрацией, так и перед учениками. Что порой приводит к открытым конфликтам."Если бы я мог выписать штраф"В феврале 2021-го учитель физики зеленоградской школы № 1557 Алексей Черников уволился после стычки с восьмиклассником. Тот сильно опоздал на урок и вошел без разрешения. На замечание ответил грубо. Преподаватель силой вывел 14-летнего подростка за дверь. Мальчик пожаловался в полицию на побои.Несмотря на развернувшуюся кампанию в поддержку Черникова, в которой активно участвовали другие ученики, его оштрафовали на семь тысяч рублей по статье 6.1.1 КоАП ("Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль").Мать подростка тоже наказали — по статье 5.35 КоАП ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего"). Вскоре после инцидента ученика перевели в другую школу.Конфликт был давний: мальчик регулярно оскорблял учителя на уроках, а реакцию снимал на видео. Поделать с этим преподаватель ничего не мог.Черников считает: возможность оперативных санкций против ученика позволила бы избежать подобного."Например, выписать штраф за нецензурную брань в общественном месте, а родителям, соответственно, — штраф за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию, — рассуждает он в беседе с корреспондентом РИА Новости. — Однако для этого учитель должен быть административно значимым лицом".По его мнению, крайне важна оперативность. Рассматривать такие дела в нескольких инстанциях бессмысленно."Трудный подросток реагирует только на "мгновенную" справедливость", — отмечает преподаватель."Всех проблем не решит"Госдума рассматривает поправки к федеральному закону "Об образовании", предложенные группой депутатов, среди которых спикер нижней палаты Вячеслав Володин и главы фракций. Уже было второе чтение. В пояснительной записке говорится: изменения "устраняют диспропорции между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия".В соответствии с документом учитель получает право обращаться в вышестоящие инстанции о применении санкций к ученику, а там обязаны это рассмотреть. Также предполагается создание "комиссий по урегулированию споров".Специалисты встретили предложения осторожно. "Тут нужен комплекс мер, какая-то одна инициатива не решит всех проблем. Как минимум важно, чтобы педагоги знали об этих комиссиях и был четкий алгоритм действий", — говорит РИА Новости главный эксперт программы "Травли NET" Мария Афонина.По мнению председателя совета профсоюза "Учитель" Всеволода Луховицкого, комиссии не помогут. Чтобы повысить субъектность педагога, необходимо изменить структуру управления школой, считает он."Согласно закону "Об образовании", директора либо назначает учредитель — региональное или муниципальное ведомство, либо выбирают работники. Практически всегда назначают. И это неправильно", — говорит эксперт.В результате директор никак не зависит от участников образовательного процесса. И это одна из ключевых причин униженности учителей.С другой стороны, бывший учитель физики из Зеленограда Алексей Черников полагает, что такая демократия скорее навредит."Будьте себе лучшим другом"В общем, нужна продолжительная систематическая работа. Разовых мероприятий недостаточно."Необходима комплексная антибуллинговая программа, реализуемая в образовательной организации в течение длительного времени", — подчеркивают в благотворительной организации "Журавлик", которая борется с травлей в школах.Полагаться на родителей в этих случаях нельзя. "Как правило, у них уже плохой контакт с детьми, нет влияния. А иногда взрослые и вовсе поддерживают хулиганов", — объясняет психолог Ртищева.Но мириться с буллингом недопустимо. Требуется немедленное вмешательство.Эксперты советуют педагогам спокойнее реагировать на провокации и сохранять душевное равновесие."Любой может оказаться в эпицентре насилия. Это никоим образом не свидетельствует о недостаточном профессионализме, — отмечает Ртищева. — Будьте себе самым лучшим другом. Выделяйте время на отдых и расслабление"."Смиряться не нужно"Хотя понятие "травля" законодательно в России не закреплено, действенные правовые методы защиты против этого есть."Большая часть преступлений, а также все административные правонарушения против прав человека (например, клевета, оскорбление) наказуемы с 16 лет. Если обидчики младше, это отнюдь не означает, что нужно смириться, не надеясь на юридические последствия для них", — говорит адвокат Олег Матюнин.В стране действует система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, добавляет он."Педагогу следует как можно детальнее зафиксировать нарушение его прав, любыми средствами: фотокадр, аудио- и видеозапись, снимок с экрана телефона или компьютера с перепиской", — уточняет адвокат Сергей Агапов.С этим надо обратиться к руководству школы или, например, в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, педагоги вправе подать иск о защите чести и достоинства, указывает Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета.Бороться с так называемым кибербуллингом проще всего: оскорбительные и унижающие достоинство фото и видео — прекрасное доказательство в суде. В последнее время учителя выиграли несколько подобных дел.В 2020-м одно из таких рассматривал Канский городской суд Красноярского края, приводит пример Васильева. Прямо во время урока в класс ворвался родитель одного из учеников и стал оскорблять учителя, упрекать его в необъективности и непрофессионализме. Такие же обвинения он разместил в местных группах в социальных сетях — с указанием личных данных сотрудника школы (ФИО, адрес, мобильный телефон). В итоге суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда в размере 25 тысяч рублей.В 2021-м судебные приставы из Туринска Свердловской области взыскали 100 тысяч с четырех семей, чьи дети сделали мем про учителя и разместили картинку в соцсети.В октябре этого года бывшей школьнице из Калужской области пришлось перечислить 50 тысяч рублей учительнице, которую она оскорбляла на видеозаписи в соцсетях.В том же месяце суд частично удовлетворил иск педагога из Екатеринбурга: ее фотографию один из учеников разместил в чате. Мать школьника заплатила три тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда.Впрочем, семья подростка считает: администрация использовала преподавателя, чтобы свести счеты с неугодной родительницей. Якобы та ранее неоднократно выражала недовольство порядками в школе.Пока можно сказать одно: если поправки к закону "Об образовании" утвердят, подобных историй станет меньше. Ведь среди прочего предлагается запретить школьникам включать на уроках мобильные телефоны. При этом у педагогов средства фиксации нарушений останутся.

https://ria.ru/20231205/serial-1913698880.html

https://ria.ru/20230901/shkola-1893474603.html

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общество, россия, татьяна голикова, вячеслав володин, госдума рф