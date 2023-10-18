https://ria.ru/20231018/uchitelya-1903640426.html
Голикова оценила нехватку педагогов в России
Голикова оценила нехватку педагогов в России - РИА Новости, 18.10.2023
Голикова оценила нехватку педагогов в России
Нехватка педагогов в России сегодня оценивается примерно в 11 тысяч человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:12
2023-10-18T16:12
2023-10-18T16:15
общество
россия
татьяна голикова
год педагога и наставника
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Нехватка педагогов в России сегодня оценивается примерно в 11 тысяч человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Что касается нехватки, …она оценивается приблизительно в 11 тысяч человек. И соответствующую работу по этому мы ведем, в том числе посредством реализации проекта "Земский учитель". Вы знаете этот проект, пять тысяч человек уже привлечены в профессию, и также хочу сказать, что продолжаем работу по модернизации системы оплаты труда педагогических работников", - сказала Голикова во время правительственного часа в Государственной думе. По её словам, сейчас принимаются меры по повышению авторитета профессии педагога. В данном направлении есть определённые результаты: число желающих прийти в профессию растет, количество заявлений, которые были поданы на одно место на педагогическую специальность, составило 13, а количество контрольных цифр приёма возросло на 21%. По данным вступительной кампании на эти направления поступили 75 тысяч человек. Вице-премьер также отметила, что по итогам 2022 года на регистрационным учете в центрах занятости стояло около 157 тысяч безработных родителей несовершеннолетних детей, что на 41% меньше, чем в 2021 году. В течение года 384 тысяч родителей трудоустроены, 57,5 тысяч получили дополнительное профессиональное образование. "С 2021 года в рамках национального проекта "Демография" реализуются мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком или не работающих и воспитывающих дошкольников. На 2023 год почти 60 тысяч женщин приступили к обучению и более 37 тысяч уже его закончили, а 26 (тысяч - ред.) трудоустроились", - добавила Голикова.
https://ria.ru/20231018/volodin-1903510159.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Год педагога и наставника
Голикова оценила нехватку педагогов в России
Голикова заявил, что сейчас в России не хватает около одиннадцати тысяч учителей
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Нехватка педагогов в России сегодня оценивается примерно в 11 тысяч человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Что касается нехватки, …она оценивается приблизительно в 11 тысяч человек. И соответствующую работу по этому мы ведем, в том числе посредством реализации проекта "Земский учитель". Вы знаете этот проект, пять тысяч человек уже привлечены в профессию, и также хочу сказать, что продолжаем работу по модернизации системы оплаты труда педагогических работников", - сказала Голикова во время правительственного часа в Государственной думе.
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По её словам, сейчас принимаются меры по повышению авторитета профессии педагога. В данном направлении есть определённые результаты: число желающих прийти в профессию растет, количество заявлений, которые были поданы на одно место на педагогическую специальность, составило 13, а количество контрольных цифр приёма возросло на 21%. По данным вступительной кампании на эти направления поступили 75 тысяч человек.
Вице-премьер также отметила, что по итогам 2022 года на регистрационным учете в центрах занятости стояло около 157 тысяч безработных родителей несовершеннолетних детей, что на 41% меньше, чем в 2021 году. В течение года 384 тысяч родителей трудоустроены, 57,5 тысяч получили дополнительное профессиональное образование.
«
"С 2021 года в рамках национального проекта "Демография" реализуются мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком или не работающих и воспитывающих дошкольников. На 2023 год почти 60 тысяч женщин приступили к обучению и более 37 тысяч уже его закончили, а 26 (тысяч - ред.) трудоустроились", - добавила Голикова.
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