https://ria.ru/20231018/uchitelya-1903640426.html

Голикова оценила нехватку педагогов в России

Голикова оценила нехватку педагогов в России - РИА Новости, 18.10.2023

Голикова оценила нехватку педагогов в России

Нехватка педагогов в России сегодня оценивается примерно в 11 тысяч человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:12

2023-10-18T16:12

2023-10-18T16:15

общество

россия

татьяна голикова

год педагога и наставника

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Нехватка педагогов в России сегодня оценивается примерно в 11 тысяч человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Что касается нехватки, …она оценивается приблизительно в 11 тысяч человек. И соответствующую работу по этому мы ведем, в том числе посредством реализации проекта "Земский учитель". Вы знаете этот проект, пять тысяч человек уже привлечены в профессию, и также хочу сказать, что продолжаем работу по модернизации системы оплаты труда педагогических работников", - сказала Голикова во время правительственного часа в Государственной думе. По её словам, сейчас принимаются меры по повышению авторитета профессии педагога. В данном направлении есть определённые результаты: число желающих прийти в профессию растет, количество заявлений, которые были поданы на одно место на педагогическую специальность, составило 13, а количество контрольных цифр приёма возросло на 21%. По данным вступительной кампании на эти направления поступили 75 тысяч человек. Вице-премьер также отметила, что по итогам 2022 года на регистрационным учете в центрах занятости стояло около 157 тысяч безработных родителей несовершеннолетних детей, что на 41% меньше, чем в 2021 году. В течение года 384 тысяч родителей трудоустроены, 57,5 тысяч получили дополнительное профессиональное образование. "С 2021 года в рамках национального проекта "Демография" реализуются мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком или не работающих и воспитывающих дошкольников. На 2023 год почти 60 тысяч женщин приступили к обучению и более 37 тысяч уже его закончили, а 26 (тысяч - ред.) трудоустроились", - добавила Голикова.

https://ria.ru/20231018/volodin-1903510159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, татьяна голикова