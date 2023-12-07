https://ria.ru/20231207/serial-1914376733.html

В Совете Федерации дали оценку скандальному сериалу "Слово пацана"

В Совете Федерации дали оценку скандальному сериалу "Слово пацана" - РИА Новости, 07.12.2023

В Совете Федерации дали оценку скандальному сериалу "Слово пацана"

Сенатор Иван Евстефеев на пленарном заседании Совета Федерации рассказал, что думает о вышедшем этой осенью российском сериале "Слово пацана. Кровь на... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:59

2023-12-07T15:59

2023-12-07T15:59

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Сенатор Иван Евстефеев на пленарном заседании Совета Федерации рассказал, что думает о вышедшем этой осенью российском сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". По его словам, эта работа режиссера Жоры Крыжовникова отражает историю перестроечных времен, а также позволяет дискутировать на темы, касающихся той эпохи. "Сериал "Слово пацана" информирует зрителей о тех временах. На мой взгляд, это хорошо, что в нашей стране снимают фильмы и сериалы, которые заставляют зрителей размышлять, спорить и дискутировать", — отметил парламентарий.Евстефеев признался, что просмотрел выпущенные серии и вспомнил о других фильмах, вызвавших в свое время общественный резонанс — "Школа", "Бригада", "Чучело"."Это история нашей страны, какой бы она ни была, это часть нашей жизни, это — факт. Создатели сериала напоминают тем, кто знал это время и показывают тем, кто не знал, как это все было, и наша общая задача, конечно же, чтобы такого не повторилось", — считает Евстефеев.Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" повествует о молодежных преступных группировках, которые процветали в конце 1980-х годов. Главные роли в нем исполнили Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Анна Пересильд и другие. Криминальная многосемейная драма сразу после премьеры вызвала общественный резонанс. По мнению правозащитников, создатели проекта "романтизируют бандитизм", что может негативно повлиять на взгляды молодых людей.Сами же участники съемочной команды, а также многие зрители с этим не согласны. Так, недавно сценарист Андрей Золотарев признался, что их с Жорой Крыжовниковым "заинтересовал" этот исторический период, и "хайповать" на данной теме они не планировали.

https://ria.ru/20231205/serial-1913698880.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей бурунов, жора крыжовников, совет федерации рф, культура, новости культуры, новости шоу-бизнеса