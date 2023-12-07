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Украина расширила санкции против России - РИА Новости, 07.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:37 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914445150.html
Украина расширила санкции против России
Украина расширила санкции против России - РИА Новости, 07.12.2023
Украина расширила санкции против России
Украина ввела санкции против 185 физических лиц, из которых, по данным украинских властей, большинство имеет российское гражданство, а также в отношении 181-й... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:37
2023-12-07T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Украина ввела санкции против 185 физических лиц, из которых, по данным украинских властей, большинство имеет российское гражданство, а также в отношении 181-й компании из России и других государств, соответствующий указ появился в четверг на сайте Владимира Зеленского. "Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2023 года "о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что санкционные списки будут переданы в компетентные органы Европейского Союза, США и других государств с требованием ввести аналогичные ограничительные меры. Из опубликованных в дополнении к указу списков следует, что под санкции попали граждане РФ, а также Узбекистана, Канады, Молдавии и Германии. Санкции, в частности, введены против "Электростальского химико-механического завода имени Н.Д.Зелинского", "Тамбовмаша", "Ковровского электромеханического завода", завод электроагрегатного машиностроения "СЭПО-ЗЭМ", "Промышленно-инвестиционной компании производителей бронированных автомобилей" и других. Также ограничения введены против "Центра социальных технологий (ЦСТ)" (Казахстан), компании NVS Technologies AG (Швейцария), промышленного технологического холдинга Gavary Group Barcelona SL по производству полимерной продукции (Испания, Ирландия), а также против корпорации Poly Technologies (Пекин), завода Streit Group (ОАЭ), завода по производству электроники "Фотон" (Узбекистан), фирмы Softteh (Латвия), завода "Топаз" (Молдавия), компании Sarmad Electronic Sepahan Co (Иран). Санкции введены сроком на пять и десять лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
https://ria.ru/20231130/sponsory-1912932288.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Санкции в отношении России
Украина расширила санкции против России

Украина ввела санкции против 185 физлиц и 181 юрлиц из России и других стран

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Украина ввела санкции против 185 физических лиц, из которых, по данным украинских властей, большинство имеет российское гражданство, а также в отношении 181-й компании из России и других государств, соответствующий указ появился в четверг на сайте Владимира Зеленского.
"Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2023 года "о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в сообщении.
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При этом отмечается, что санкционные списки будут переданы в компетентные органы Европейского Союза, США и других государств с требованием ввести аналогичные ограничительные меры.
Из опубликованных в дополнении к указу списков следует, что под санкции попали граждане РФ, а также Узбекистана, Канады, Молдавии и Германии.
Санкции, в частности, введены против "Электростальского химико-механического завода имени Н.Д.Зелинского", "Тамбовмаша", "Ковровского электромеханического завода", завод электроагрегатного машиностроения "СЭПО-ЗЭМ", "Промышленно-инвестиционной компании производителей бронированных автомобилей" и других. Также ограничения введены против "Центра социальных технологий (ЦСТ)" (Казахстан), компании NVS Technologies AG (Швейцария), промышленного технологического холдинга Gavary Group Barcelona SL по производству полимерной продукции (Испания, Ирландия), а также против корпорации Poly Technologies (Пекин), завода Streit Group (ОАЭ), завода по производству электроники "Фотон" (Узбекистан), фирмы Softteh (Латвия), завода "Топаз" (Молдавия), компании Sarmad Electronic Sepahan Co (Иран).
Санкции введены сроком на пять и десять лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.
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