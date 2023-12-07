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РЖД начали продавать билеты на концерты, спектакли и балет - РИА Новости, 07.12.2023
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03:04 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/rzhd-1914248378.html
РЖД начали продавать билеты на концерты, спектакли и балет
РЖД начали продавать билеты на концерты, спектакли и балет - РИА Новости, 07.12.2023
РЖД начали продавать билеты на концерты, спектакли и балет
РЖД стали продавать на своем сайте билеты на концерты, шоу, спектакли и балет, следует из информации на сайте компании и ее комментария РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T03:04
2023-12-07T03:04
москва
санкт-петербург
казань
ржд
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РЖД стали продавать на своем сайте билеты на концерты, шоу, спектакли и балет, следует из информации на сайте компании и ее комментария РИА Новости. Речь идет о ресурсе travel.rzd.ru. РЖД изначально запустили его для бронирования отелей, а затем сообщали о планах расширять функционал этой площадки. "Раздел "Развлечения" появился на туристической витрине РЖД в начале декабря 2023 года. Сейчас в ассортименте сайта есть развлекательные мероприятия в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде и Калининграде. Пользователи портала могут оформить в этих городах билеты в театры и на концерты, мастер-классы, спортивные шоу, а также на экскурсии", - сообщили в РЖД. Там привели пример, что в настоящее время в афише свыше 1,5 тысячи концертов, более 1,6 тысячи спектаклей, почти 500 детских и столько же образовательных мероприятий. Посетителю для покупки билета предлагается указать в поисковой строке город, площадку или мероприятие, дату или диапазон, выбрать понравившийся вариант, забронировать, оплатить и получить электронный билет. При подборе нужного мероприятия можно воспользоваться фильтрами, которые помогут выбрать более точные параметры.
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санкт-петербург
казань
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Новости
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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москва, санкт-петербург, казань, ржд
Москва, Санкт-Петербург, Казань, РЖД
РЖД начали продавать билеты на концерты, спектакли и балет

РЖД стали продавать на своем сайте билеты на концерты, шоу, спектакли и балет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Логотип РЖД. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РЖД стали продавать на своем сайте билеты на концерты, шоу, спектакли и балет, следует из информации на сайте компании и ее комментария РИА Новости.
Речь идет о ресурсе travel.rzd.ru. РЖД изначально запустили его для бронирования отелей, а затем сообщали о планах расширять функционал этой площадки.
"Раздел "Развлечения" появился на туристической витрине РЖД в начале декабря 2023 года. Сейчас в ассортименте сайта есть развлекательные мероприятия в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде и Калининграде. Пользователи портала могут оформить в этих городах билеты в театры и на концерты, мастер-классы, спортивные шоу, а также на экскурсии", - сообщили в РЖД.
Там привели пример, что в настоящее время в афише свыше 1,5 тысячи концертов, более 1,6 тысячи спектаклей, почти 500 детских и столько же образовательных мероприятий.
Посетителю для покупки билета предлагается указать в поисковой строке город, площадку или мероприятие, дату или диапазон, выбрать понравившийся вариант, забронировать, оплатить и получить электронный билет. При подборе нужного мероприятия можно воспользоваться фильтрами, которые помогут выбрать более точные параметры.
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