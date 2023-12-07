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Митрополит Тихон заявил, что Запад хочет сделать из России анти-Китай - РИА Новости, 07.12.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:48 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/rf-1914433810.html
Митрополит Тихон заявил, что Запад хочет сделать из России анти-Китай
Митрополит Тихон заявил, что Запад хочет сделать из России анти-Китай - РИА Новости, 07.12.2023
Митрополит Тихон заявил, что Запад хочет сделать из России анти-Китай
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) считает, что Украина нужна Западу в первую очередь как "прокси-армия против России", а Россия – как... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:48
2023-12-07T16:48
религия
в мире
россия
украина
китай
митрополит тихон (шевкунов)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) считает, что Украина нужна Западу в первую очередь как "прокси-армия против России", а Россия – как "прокси-государство против Китая". В четверг в Симферополе прошла презентация книги митрополита "Гибель империи. Российский урок". Книга написана на основе почти трехсот архивных и научных источников и документов и рассказывает, какой была Россия до 1917 года. Он сравнил исторические исследования с медицинской генетикой, "когда по образцам человека определяют, какими болезнями хворали его предки и предупреждают о том, что ему ждать, где быть более внимательным, что он должен изменить в своем образе жизни, привычках, и в том числе и в своем психическом состоянии". "Украина им (западным странам – ред.) нужна, в первую очередь, как прокси-армия против России, а Россия им нужна как прокси-армия против Китая. Они купят себе наше сырье, они совершено спокойно решат все остальные вопросы, которые можно решить за деньги, а вот создать Россию как прокси-государство против Китая – вот это уже задача", - сказал Тихон журналистам на презентации книги. При этом митрополит отметил важность налаженных дружеских отношений между Россией и Китаем. Он добавил, что на конфликт с Украиной Россию подвигли "самые страшные недруги". "Нам победа над украинским народом не нужна, нам нужна победа над тем нацизмом, фашизмом, над тем человеконенавистническим устройством, которое создано из части нынешней Украины, из части, люди есть разные там", - сказал митрополит.
https://ria.ru/20231207/kiev-1914395651.html
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в мире, россия, украина, китай, митрополит тихон (шевкунов)
Религия, В мире, Россия, Украина, Китай, Митрополит Тихон (Шевкунов)
Митрополит Тихон заявил, что Запад хочет сделать из России анти-Китай

Митрополит Тихон: Россия нужна Западу как прокси-государство против Китая

© РИА Новости / Дмитрий МакеевМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов)
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) считает, что Украина нужна Западу в первую очередь как "прокси-армия против России", а Россия – как "прокси-государство против Китая".
В четверг в Симферополе прошла презентация книги митрополита "Гибель империи. Российский урок". Книга написана на основе почти трехсот архивных и научных источников и документов и рассказывает, какой была Россия до 1917 года. Он сравнил исторические исследования с медицинской генетикой, "когда по образцам человека определяют, какими болезнями хворали его предки и предупреждают о том, что ему ждать, где быть более внимательным, что он должен изменить в своем образе жизни, привычках, и в том числе и в своем психическом состоянии".
«
"Украина им (западным странам – ред.) нужна, в первую очередь, как прокси-армия против России, а Россия им нужна как прокси-армия против Китая. Они купят себе наше сырье, они совершено спокойно решат все остальные вопросы, которые можно решить за деньги, а вот создать Россию как прокси-государство против Китая – вот это уже задача", - сказал Тихон журналистам на презентации книги.
При этом митрополит отметил важность налаженных дружеских отношений между Россией и Китаем.
Он добавил, что на конфликт с Украиной Россию подвигли "самые страшные недруги". "Нам победа над украинским народом не нужна, нам нужна победа над тем нацизмом, фашизмом, над тем человеконенавистническим устройством, которое создано из части нынешней Украины, из части, люди есть разные там", - сказал митрополит.
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Митрополит Крымский Тихон назвал Киев русским городом
Вчера, 15:51
 
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