https://ria.ru/20231207/rakety-1914249484.html

Источник: украинские F-16 будут сбивать уникальными ракетами

Источник: украинские F-16 будут сбивать уникальными ракетами - РИА Новости, 07.12.2023

Источник: украинские F-16 будут сбивать уникальными ракетами

Одним из основных средств уничтожения фронтовых истребителей F-16, которые Запад планируют поставить Украине, станут самые совершенные в своем классе... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T03:38

2023-12-07T03:38

2023-12-07T07:39

украина

нидерланды

киев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

f-16

с-400 «триумф»

а-50у

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Одним из основных средств уничтожения фронтовых истребителей F-16, которые Запад планируют поставить Украине, станут самые совершенные в своем классе дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400, которые уже успешно применяются в ходе спецоперации, рассказал РИА Новости информированный источник.Как заявлял в начале ноября министр обороны Сергей Шойгу, российской системе ПВО потребуется всего примерно 20 дней, чтобы сбить все F-16, которые получат ВСУ."В СВО на С-400 применяется зенитная управляемая ракета сверхбольшой дальности 40Н6, которая является самой совершенной в своем классе в мире и оснащена головкой самонаведения с уникальными возможностями. Благодаря этой ракете С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У поражает загоризонтные цели, в том числе скоростные маневрирующие низковысотные", - рассказал собеседник агентства. Потенциально С-400 сможет поражать F-16 ракетами 40Н6 сразу же после взлета и набора высоты при их развертывании на аэродромах передового базирования, отметил источник."Ожидается, что данные ракеты станут одним из основных средств, наряду с истребительной авиацией, по уничтожению F-16", - уточнил он.При этом источник заметил, что F-16 "в принципе не представляет никакой сложности для обнаружения и поражения системами российской ПВО". Попытку Киева преподнести эти истребители как важный фактор повышения мощи ВСУ он назвал пропагандой.На сегодняшний день Украине согласились передать F-16 Нидерланды и Дания. В частности, Нидерланды рассчитывают отправить Киеву первые истребители в 2024 году. Как ранее писала газета Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника, получение F-16 не даст Киеву желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства ПВО очень эффективны.

https://ria.ru/20231206/svo-1914114820.html

https://ria.ru/20231120/f-16-1910652217.html

украина

нидерланды

киев

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украина, нидерланды, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, f-16, с-400 «триумф», а-50у