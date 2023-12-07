https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

Королевский прием: Путин строит новый миропорядок

Королевский прием: Путин строит новый миропорядок - РИА Новости, 07.12.2023

Королевский прием: Путин строит новый миропорядок

"Встретили с фанфарами!", "Пушки, самолеты, почетный караул!", "Путину устроили отвратительно роскошный прием на Ближнем Востоке" — рабочий визит президента... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T09:08

2023-12-07T09:08

2023-12-07T09:43

аналитика

саудовская аравия

владимир путин

брикс

опек

россия

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"Встретили с фанфарами!", "Пушки, самолеты, почетный караул!", "Путину устроили отвратительно роскошный прием на Ближнем Востоке" — рабочий визит президента России в ОАЭ и Саудовскую Аравию буквально взбесил западных "партнеров".Поистине королевский прием нашей делегации представлял разительный контраст тому, как в Заливе встречали западных лидеров. Полным фиаско стала весенняя поездка Джо Байдена — о старика разве что ноги не вытирали. Отдельное позорище представлял собой визит в Катар президента Германии. Вальтера Штайнмайера просто забыли встретить, и он полчаса ждал в своем самолете, пока за ним кто-нибудь уже наконец придет.Это сразу же отметили в Европе и заволновались — а как же мы? "Владимир Путин принят в Саудовской Аравии с особыми почестями, — написал французский политик Флориан Филиппо. — <...> Мы должны полностью и быстро сменить курс".Дело, конечно, не просто в декоруме. Почетный караул, российские флаги на улицах и в небесах, российский гимн в исполнении оркестра, артиллерийский салют — чествование русской делегации стало символом прощания с уходящей эпохой, когда монархии Залива были преданнейшими союзниками США.На этой связке держалась вся многолетняя афера с "нефтедолларом". Монархии продавали Штатам и их союзникам нефть, получали за это доллары. Часть шла на обеспечение населения. Часть вкладывалась элитами в лондонские особняки и нью-йоркские апартаменты, футбольные клубы и обучение своих детей в Итоне.Зависимость была настолько сильна, что Вашингтон мог потребовать от своих партнеров нарастить добычу, обрушив тем самым цены на нефть, и разорить таким образом Советский Союз. Но несколько лет назад страны Залива стали слезать с этой иглы. И виноват в этом вовсе не Путин.Первым звоночком стала Великая рецессия 2007-2008 годов в США. Недвижимость упала в цене, многие компании разорились, последствия этого кризиса толком не преодолены до сих пор. Затем Штаты нарастили добычу нефти, став ведущим добытчиком в мире и, соответственно, конкурентом странам Залива.Коронавирусные локдауны, инспирированные Вашингтоном, в одно мгновение обрушили цены на нефть до отрицательных значений. Нефтедобывающие страны увидели, что американцы могут жонглировать ценами на углеводороды, как хотят, и вовсе не собираются учитывать интересы своих союзников.Важным сигналом стали антироссийские санкции. Элиты монархий заметили, насколько призрачны их права на лондонские особняки, французские отели и спортивные клубы. В одно мгновение все эти богатства могут быть украдены, а уж предлоги найдутся: на Западе никогда не переставали читать нотации странам Залива.Последние же провалы США на внешнеполитическом треке вообще не оставили никаких иллюзий. Конфликт на Украине, задумывавшийся как мощный антироссийский блицкриг, привел Вашингтон к унизительному поражению. Конфликт в Израиле показал, что Штаты сначала не могут защитить ближайшего своего союзника, а затем не могут повлиять на него, чтобы он остановил истребление палестинцев.Вашингтон выглядит надорванным и обессиленным. Его мантра про "управляемый хаос" больше не работает. США действительно умеют разжигать конфликты, но привести их к желанному исходу больше не способны. Стало понятно, что дружить с такой страной опаснее, чем враждовать.Уже много лет монархии Залива старались диверсифицировать риски. Фантастическими темпами развивали свои страны — за считанные годы выросли в пустыне ультрасовременные города, оставившие далеко позади Нью-Йорк и Лондон. Уже не эмиратцы приобретают недвижимость в США, а американские инвесторы, задрав штаны, несутся покупать апартаменты в дубайской "Бурдж-Халифе".Из ничего возникла великолепная туриндустрия — кстати, важными клиентами здесь стали россияне. Диверсифицировались экономические взаимосвязи — Путин отметил рост взаимного товарооборота и с ОАЭ, и с Саудовской Аравией. Стабильно работал ОПЕК+, контролируя ценообразование на глобальном рынке нефти. Как на дрожжах вырос местный средний класс — а он традиционно очень неприязненно настроен по отношению к американским безбожникам и великолепно относится к Путину, и все это надо учитывать правителям.Как и все экономически успешные страны мира, монархии Залива заинтересованы в стабильном, устойчивом развитии. Неудивительно, что и ОАЭ, и Саудовская Аравия решили вступить в БРИКС — их членство в организации начнется в 2024 году, и президент Путин поздравил с этим лидеров государств.А американцев в регионе больше не хотят, от них лишь одни проблемы. Их потакание массовым убийствам в секторе Газа возмущает не только мусульман, но вообще всех порядочных людей мира. Их требования нарастить добычу нефти, чтобы обрушить цены и создать проблемы России, выглядят глупо и жалко, страны Залива их игнорируют. Их обещаниям "защиты" от Ирана грош цена — они доказали, что не могут защитить даже Израиль.Неудивительно, что этой весной Саудовская Аравия и Иран примирились, договорившись о возобновлении дипломатических отношений при посредничестве китайского лидера Си Цзиньпина. Ах, как возмутились тогда в Вашингтоне — еще бы, поломался их любимый инструмент "разделяй и властвуй".Путин обсудил с королями нефти положение на рынке углеводородов, возможности решения израильско-палестинского кризиса, перспективы в сфере энергетики, взаимодействие в рамках БРИКС. Сегодня ему предстоит встреча с президентом Ирана Ибрахимом Раиси — его страна тоже вот-вот станет членом БРИКС.Выстраивание многополярного мира — сложная и тонкая задача, она требует умения договариваться, преодолевать старинные противоречия, выстраивать новые системы "сдержек и противовесов". Но альтернатива ей — мир по-американски, то есть хаос, реки крови, война всех против всех. Владимир Путин доказал, что ведущие державы современности в хаосе не заинтересованы. Именно это объединяет подавляющее большинство народов планеты — и делает Россию одним из естественных лидеров нового миропорядка.

https://ria.ru/20231207/putin-1914245705.html

https://ria.ru/20231206/politika-1914221089.html

https://ria.ru/20231206/putin-1914211437.html

https://ria.ru/20231103/oae-1906952910.html

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аналитика, саудовская аравия, владимир путин, брикс, опек, россия