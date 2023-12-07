https://ria.ru/20231207/park-1914308477.html

Парк у мемориала "Красная Талка" в Иванове преобразят в 2024 году

Парк у мемориала "Красная Талка" в Иванове преобразят в 2024 году - РИА Новости, 07.12.2023

Парк у мемориала "Красная Талка" в Иванове преобразят в 2024 году

В следующем году в Иванове приведут в порядок парк у мемориала "Красная Талка", местные жители могут поучаствовать в определении будущего облика этого... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:56

2023-12-07T11:56

2023-12-07T11:56

ивановская область

иваново

станислав воскресенский

тейково

палех

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В следующем году в Иванове приведут в порядок парк у мемориала "Красная Талка", местные жители могут поучаствовать в определении будущего облика этого пространства, сообщает пресс-служба регионального правительства. 6 декабря губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский провел встречу с местными жителями, от которых прозвучали вопросы, касающиеся социальных, инфраструктурных тем и увеличения доходов местного населения. Один из вопросов от жительницы касался благоустройства парка у "Красной Талки". Станислав Воскресенский напомнил, что преображение городов начали с центров, однако помимо этого приводить в порядок нужно и окраины. "Красную Талку" - знаковое для города место преобразят в следующем году", - сообщил губернатор, его цитирует пресс-служба. Он предложил всем горожанам поучаствовать и совместно определить облик будущего парка. "Там надо дух сохранить, это принципиально важно. Считаю, мы в состоянии сделать на месте "Красной Талки" один из красивейших парков страны. А району Сортировки это даст определенный импульс развития", - добавил губернатор, слова которого приводит пресс-служба. Кроме того, Воскресенский подчеркнул, что для него очень важно прямое общение с жителями. "Мы уже добились лидерских позиций в стране по многим направлениям. Мы говорили сегодня и про дороги, и про железнодорожный транспорт, про конкурсы по преображению малых городов. Нам есть чем гордиться, и предприятиями есть, какими гордиться. Проблем, конечно, еще много, но я считаю, что все они решаемые. Главное – нам друг друга слушать и слышать. Ко всем уровням власти обращаюсь: слушайте людей, плохого не подскажут, подскажут только хорошее", - цитирует пресс-служба Воскресенского. Всего за последние пять лет в разных городах Ивановской области появилось 46 знаковых общественных пространств. Это набережные, скверы, парки, площади. Некоторые проекты стали победителями всероссийских конкурсов, например, Палех, Гаврилов Посад, Тейково. Так, проект по благоустройству парка "Красные Сосенки" в Тейкове получил серебряный приз российской национальной премии по ландшафтному дизайну "АЛАРОС", вошел в список лучших практик благоустройства Минстроя России и в топ лучших общественных пространств 2020 года. Тейково и Гаврилов Посад попали на страницы журнала об архитектуре и дизайне "Проект Россия". Набережная Гаврилова Посада вошла в шорт-лист премии "АРХИWOOD22!" в номинации "Дизайн среды". Проект благоустройства Крестовоздвиженского сквера в городе Палех Ивановской области выиграл в номинации "Лучший световой дизайн объекта ландшафтной архитектуры" X Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231206/pedagogi-1914109655.html

https://ria.ru/20231129/kampus_bim-1912650651.html

иваново

тейково

палех

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иваново, станислав воскресенский, тейково, палех