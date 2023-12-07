https://ria.ru/20231207/pakhmutova-1914438690.html
Директор фонда Пахмутовой опроверг сообщения о ее госпитализации
Директор фонда Пахмутовой опроверг сообщения о ее госпитализации - РИА Новости, 07.12.2023
Директор фонда Пахмутовой опроверг сообщения о ее госпитализации
Директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о госпитализации композитора, отметив, что эта информация –... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:05
2023-12-07T17:05
2023-12-07T17:21
культура
александра пахмутова
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новости культуры
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о госпитализации композитора, отметив, что эта информация – полное вранье.Ранее Telegram-каналы сообщили, что Пахмутова экстренно госпитализирована в Москве, и якобы у нее диагностирован сердечный приступ."Это вранье полное. Полное вранье... Все в порядке, все замечательно, кто-то придумывает какие-то небылицы... Все вообще замечательно, все нормально", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о госпитализации Пахмутовой.Малышко отметил, что "сердечного приступа и близко нет". "Плановые вещи", - уточнил он.
https://ria.ru/20231109/pakhmutova-1908329977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александра пахмутова, москва, новости культуры, здоровье - общество
Культура, Александра Пахмутова, Москва, Новости культуры, Здоровье - Общество
Директор фонда Пахмутовой опроверг сообщения о ее госпитализации
Директор фонда Пахмутовой сообщил, что со здоровьем композитора все в порядке
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о госпитализации композитора, отметив, что эта информация – полное вранье.
Ранее Telegram-каналы сообщили, что Пахмутова экстренно госпитализирована в Москве
, и якобы у нее диагностирован сердечный приступ.
"Это вранье полное. Полное вранье... Все в порядке, все замечательно, кто-то придумывает какие-то небылицы... Все вообще замечательно, все нормально", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о госпитализации Пахмутовой.
Малышко отметил, что "сердечного приступа и близко нет". "Плановые вещи", - уточнил он.
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