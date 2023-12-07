Рейтинг@Mail.ru
Директор фонда Пахмутовой опроверг сообщения о ее госпитализации - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:05 07.12.2023 (обновлено: 17:21 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/pakhmutova-1914438690.html
Директор фонда Пахмутовой опроверг сообщения о ее госпитализации
Директор фонда Пахмутовой опроверг сообщения о ее госпитализации - РИА Новости, 07.12.2023
Директор фонда Пахмутовой опроверг сообщения о ее госпитализации
Директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о госпитализации композитора, отметив, что эта информация –... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:05
2023-12-07T17:21
культура
александра пахмутова
москва
новости культуры
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899537717_0:80:2047:1231_1920x0_80_0_0_de5e5abc9543b0ff66d39ed07b79160b.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о госпитализации композитора, отметив, что эта информация – полное вранье.Ранее Telegram-каналы сообщили, что Пахмутова экстренно госпитализирована в Москве, и якобы у нее диагностирован сердечный приступ."Это вранье полное. Полное вранье... Все в порядке, все замечательно, кто-то придумывает какие-то небылицы... Все вообще замечательно, все нормально", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о госпитализации Пахмутовой.Малышко отметил, что "сердечного приступа и близко нет". "Плановые вещи", - уточнил он.
https://ria.ru/20231109/pakhmutova-1908329977.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899537717_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_c3f6b476a7927f94d872df47820325bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александра пахмутова, москва, новости культуры, здоровье - общество
Культура, Александра Пахмутова, Москва, Новости культуры, Здоровье - Общество
Директор фонда Пахмутовой опроверг сообщения о ее госпитализации

Директор фонда Пахмутовой сообщил, что со здоровьем композитора все в порядке

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКомпозитор Александра Пахмутова
Композитор Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Композитор Александра Пахмутова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о госпитализации композитора, отметив, что эта информация – полное вранье.
Ранее Telegram-каналы сообщили, что Пахмутова экстренно госпитализирована в Москве, и якобы у нее диагностирован сердечный приступ.
"Это вранье полное. Полное вранье... Все в порядке, все замечательно, кто-то придумывает какие-то небылицы... Все вообще замечательно, все нормально", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о госпитализации Пахмутовой.
Малышко отметил, что "сердечного приступа и близко нет". "Плановые вещи", - уточнил он.
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном вечере Александры Пахмутовой - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Путин поздравил Пахмутову с днем рождения
9 ноября, 10:20
 
КультураАлександра ПахмутоваМоскваНовости культурыЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала