https://ria.ru/20231207/pakhmutova-1914438690.html

Директор фонда Пахмутовой опроверг сообщения о ее госпитализации

Директор фонда Пахмутовой опроверг сообщения о ее госпитализации - РИА Новости, 07.12.2023

Директор фонда Пахмутовой опроверг сообщения о ее госпитализации

Директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о госпитализации композитора, отметив, что эта информация –... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:05

2023-12-07T17:05

2023-12-07T17:21

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко в разговоре с РИА Новости опроверг информацию о госпитализации композитора, отметив, что эта информация – полное вранье.Ранее Telegram-каналы сообщили, что Пахмутова экстренно госпитализирована в Москве, и якобы у нее диагностирован сердечный приступ."Это вранье полное. Полное вранье... Все в порядке, все замечательно, кто-то придумывает какие-то небылицы... Все вообще замечательно, все нормально", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о госпитализации Пахмутовой.Малышко отметил, что "сердечного приступа и близко нет". "Плановые вещи", - уточнил он.

https://ria.ru/20231109/pakhmutova-1908329977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александра пахмутова, москва, новости культуры, здоровье - общество