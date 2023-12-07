https://ria.ru/20231207/opro-1914419918.html

Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах в 2024 году

Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах в 2024 году - РИА Новости, 07.12.2023

Опрос показал, какое число россиян готово участвовать в выборах в 2024 году

Уже сейчас 78% россиян заявили, что готовы принять участие в выборах президента РФ, 84% считают выборы президента важными для себя лично, поделился результатами РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:29

2023-12-07T16:29

2023-12-07T16:29

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россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уже сейчас 78% россиян заявили, что готовы принять участие в выборах президента РФ, 84% считают выборы президента важными для себя лично, поделился результатами опроса руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. Совфед в четверг принял постановление о дате проведения выборов президента РФ – 17 марта 2024 года. "Уже сейчас 78% опрошенных декларируют готовность принять участие в выборах. Конечно же, в данном случае мы говорим о декларируемой явке. Надо понимать, что данный показатель будет отличаться от реальной явки либо в одну, либо в другую сторону, пока говорить об этом рано… А 61% заявили, что они точно примут участие в выборах. Показатели высоки", - сообщил Мамонов на круглом столе ЭИСИ "Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Необычайно высоким показателем Мамонов назвал оценку личной и страновой значимости предстоящих выборов: 84% россиян считают выборы президента важными для себя лично. Среди тех, кто декларирует участие в выборах, 92% заявляют о личной значимости предстоящего события. "В отношении страны показатели выше, это ожидаемо, 89% считают выборы важными для страны, а среди декларирующих участие показатель уже 94%", - добавил спикер данные опроса ВЦИОМ. Мамонов также отметил, что 61% респондентов смогли назвать дату проведения выборов, что свидетельствует о внимании и интересе россиян к выборам президента РФ. "Они понимают, что выборы состоятся в ближайшее время. Этот показатель я бы оценил, как достаточно высокий, с учетом того, что избирательная кампания только начинается, большинство уже включены в сам процесс выборов", - сказал Мамонов. Респондентам задавался вопрос о том, что они ожидают от выборов: что они будут скорее спокойными, либо будут проходить бурно. Сегодня преобладает мнение, что они будут проходить в спокойном формате: 54% заявили, что выборы будут спокойными. "За активный формат выборов выступают 12%, еще треть говорят, что пока сложно дать оценку на данный вопрос, поскольку избирательная кампания не началась", - добавил спикер. Телефонный опрос проведен 30 ноября 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность не превышает 3%.

https://ria.ru/20231207/putin-1914404484.html

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общество, россия, михаил мамонов, вциом, совет федерации рф