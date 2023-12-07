"Роснефть" создала корпоративного оператора сотовой связи

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. "Сибинтек", внутренний ИТ-интегратор "Роснефти", создал корпоративного оператора сотовой связи "РН-Связь", который позволит обеспечить качественное соединение и безопасную передачу данных на удаленных месторождениях, следует из сообщения компании. "Сибинтек", внутренний ИТ-интегратор "Роснефти", создал корпоративного оператора сотовой связи "РН-Связь" для обеспечения подразделений и сотрудников компании защищённой мобильной связью с расширенной зоной покрытия. Проект был представлен в рамках Дней IT в павильоне "Роснефти" на Международной выставке-форуме "Россия", - говорится в сообщении. "Благодаря созданию собственного корпоративного оператора сотовой связи и внедрению решений на основе технологии Private LTE (pLTE), на удаленных производственных активах компании будет обеспечено высокое качество соединения и безопасная передача данных", — приводятся в сообщении слова руководителя службы IT "Роснефти" Юрия Попова. Отмечается, что решения на основе pLTE внедрены на 20 объектах компании. А проект реализован полностью на российском оборудовании и является одним из элементов экосистемы, включающей в себя сеть центров обработки данных, корпоративного оператора, систем доставки контента и корпоративных телекоммуникационных и инфраструктурных сервисов. Сейчас "Сибинтек" строит собственные узлы связи. Кроме того, "Роснефть" планирует интегрировать в новую сеть уже действующие и будущие промышленные технологические решения, в том числе разработанные "Сибинтек". Например, "Цифровой завод", "Цифровое месторождение", Единая корпоративная телеметрическая платформа и система промышленного интернета.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. "Сибинтек", внутренний ИТ-интегратор "Роснефти", создал корпоративного оператора сотовой связи "РН-Связь", который позволит обеспечить качественное соединение и безопасную передачу данных на удаленных месторождениях, следует из сообщения компании.
"Сибинтек", внутренний ИТ-интегратор "Роснефти", создал корпоративного оператора сотовой связи "РН-Связь" для обеспечения подразделений и сотрудников компании защищённой мобильной связью с расширенной зоной покрытия. Проект был представлен в рамках Дней IT в павильоне "Роснефти" на Международной выставке-форуме "Россия", - говорится в сообщении.
"Благодаря созданию собственного корпоративного оператора сотовой связи и внедрению решений на основе технологии Private LTE (pLTE), на удаленных производственных активах компании будет обеспечено высокое качество соединения и безопасная передача данных", — приводятся в сообщении слова руководителя службы IT "Роснефти" Юрия Попова.
Отмечается, что решения на основе pLTE внедрены на 20 объектах компании. А проект реализован полностью на российском оборудовании и является одним из элементов экосистемы, включающей в себя сеть центров обработки данных, корпоративного оператора, систем доставки контента и корпоративных телекоммуникационных и инфраструктурных сервисов. Сейчас "Сибинтек" строит собственные узлы связи.
Кроме того, "Роснефть" планирует интегрировать в новую сеть уже действующие и будущие промышленные технологические решения, в том числе разработанные "Сибинтек". Например, "Цифровой завод", "Цифровое месторождение", Единая корпоративная телеметрическая платформа и система промышленного интернета.
Ледовые шоу и фестиваль Дедов Морозов: яркие моменты выставки "Россия"
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.