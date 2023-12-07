https://ria.ru/20231207/operator-1914377849.html

"Роснефть" создала корпоративного оператора сотовой связи

"Роснефть" создала корпоративного оператора сотовой связи - РИА Новости, 07.12.2023

"Роснефть" создала корпоративного оператора сотовой связи

"Сибинтек", внутренний ИТ-интегратор "Роснефти", создал корпоративного оператора сотовой связи "РН-Связь", который позволит обеспечить качественное соединение и РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:48

2023-12-07T14:48

2023-12-07T15:04

выставка-форум "россия"

юрий попов

роснефть

технологии

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155538/33/1555383388_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_f8c315e34a9d56bd230f7aeb28c4a9ce.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. "Сибинтек", внутренний ИТ-интегратор "Роснефти", создал корпоративного оператора сотовой связи "РН-Связь", который позволит обеспечить качественное соединение и безопасную передачу данных на удаленных месторождениях, следует из сообщения компании. "Сибинтек", внутренний ИТ-интегратор "Роснефти", создал корпоративного оператора сотовой связи "РН-Связь" для обеспечения подразделений и сотрудников компании защищённой мобильной связью с расширенной зоной покрытия. Проект был представлен в рамках Дней IT в павильоне "Роснефти" на Международной выставке-форуме "Россия", - говорится в сообщении. "Благодаря созданию собственного корпоративного оператора сотовой связи и внедрению решений на основе технологии Private LTE (pLTE), на удаленных производственных активах компании будет обеспечено высокое качество соединения и безопасная передача данных", — приводятся в сообщении слова руководителя службы IT "Роснефти" Юрия Попова. Отмечается, что решения на основе pLTE внедрены на 20 объектах компании. А проект реализован полностью на российском оборудовании и является одним из элементов экосистемы, включающей в себя сеть центров обработки данных, корпоративного оператора, систем доставки контента и корпоративных телекоммуникационных и инфраструктурных сервисов. Сейчас "Сибинтек" строит собственные узлы связи. Кроме того, "Роснефть" планирует интегрировать в новую сеть уже действующие и будущие промышленные технологические решения, в том числе разработанные "Сибинтек". Например, "Цифровой завод", "Цифровое месторождение", Единая корпоративная телеметрическая платформа и система промышленного интернета.

https://ria.ru/20231204/rossiya-1913571142.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий попов, роснефть, технологии, выставка-форум "россия"