https://ria.ru/20231207/oon-1914305466.html

Совфед принял обращение к ООН о преступлениях Украины в отношении детей

Совфед принял обращение к ООН о преступлениях Украины в отношении детей - РИА Новости, 07.12.2023

Совфед принял обращение к ООН о преступлениях Украины в отношении детей

Совет Федерации на заседании в четверг принял обращение к ООН и парламентам мира касательно нарушений Украиной Конвенции о правах ребенка. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:47

2023-12-07T11:47

2023-12-07T13:23

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в четверг принял обращение к ООН и парламентам мира касательно нарушений Украиной Конвенции о правах ребенка. Документ был разработан в связи с подготовкой промежуточного доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. "В результате преступных действий киевского режима был нарушен целый ряд норм Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, в том числе гарантирующих право на жизнь, здоровое развитие, свободу совести, мысли, взглядов, мнений и религиозных убеждений, образование и использование родного языка", - говорится в обращении. Отмечается, что дети, проживающие на Украине, подвергаются "постоянным притеснениям по языковому признаку, против них выносятся обвинительные приговоры за пророссийские взгляды". "Положения Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, запрещают вербовку детей во время вооруженных конфликтов. Однако данные положения самым грубым образом нарушаются, поскольку украинские вооруженные формирования заставляют несовершеннолетних проходить боевую подготовку в полевых лагерях, выполнять задачи диверсантов, наводчиков ракетно-артиллерийских ударов, распространять дезинформацию, участвовать в террористических атаках", - подчеркивается в документе. "…Депутаты Государственной Думы и сенаторы Российской Федерации обращаются к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и парламентам стран мира с призывом дать правовую и морально-этическую оценку преступным действиям украинских властей в отношении несовершеннолетних, а также взаимодействовать со сформированной Федеральным Собранием Российской Федерации парламентской комиссией по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, чтобы совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, спасти детей, находящихся в зоне вооруженного конфликта", - говорится в документе. Парламентарии РФ подчеркивают, что беспрецедентному умалчиванию информации о преступлениях Киева в отношении несовершеннолетних, ложной интерпретации фактов о многочисленных злодеяниях украинских военных со стороны западных СМИ "должен быть положен конец". "Ради мирной и процветающей Европы, ради жизни и стабильности на всей планете призываем своих коллег-парламентариев, общественных и политических деятелей, всех неравнодушных людей объединить усилия для помощи детям. Их будущее, а значит, и будущее всего человечества сегодня зависит прежде всего от нашей политической воли, ответственности и решимости защитить, воспитать и поддержать подрастающие поколения наших народов и стран", - добавляют законодатели. "С сожалением приходится констатировать, что генеральный секретарь ООН, Верховный комиссар ООН по правам человека и возглавляемое им Управление, помощник генерального секретаря ООН по правам человека, Европейский Суд по правам человека намеренно игнорируют факты совершения украинской стороной преступлений в отношении несовершеннолетних, принимают ангажированные решения, выпускают необъективные доклады по теме украинского кризиса и таким образом уклоняются от выполнения прямых обязанностей", - говорится в документе. Российские парламентарии считают важным "осудить бездействие специализированных институтов и механизмов, в чьи первостепенные задачи входит контроль над соблюдением основополагающих прав и свобод несовершеннолетних", подчеркивается в обращении. "Такой предвзятый и непрофессиональный подход еще больше развязывает руки киевским правителям, продолжающим нарушать международное гуманитарное право и обрекающим на гибель и страдания еще большее число ни в чем не повинных детей", - добавляют законодатели. В российском парламенте отмечают, что "имеются многочисленные факты использования при попустительстве украинских силовых структур детей для сексуального рабства и педофилии, а также в незаконной детской порноиндустрии, которая при нынешних киевских властях процветает на Украине в промышленных масштабах". "Кроме того, киевские власти в сотрудничестве с западными неправительственными организациями, связанными с организованной преступностью, покрывают целенаправленное похищение детей с целью их вывоза за границу, тем самым игнорируя статьи указанной Конвенции (ООН о правах ребенка - ред.), закрепляющие обязанность государств защищать детей от похищения и торговли для последующей эксплуатации", - говорится в документе. Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты является вице-спикер СФ Инна Святенко.Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.

https://ria.ru/20231127/oon-1912008279.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914292893.html

https://ria.ru/20231207/ugrozy-1914304087.html

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