Столтенберг пообещал помочь странам НАТО потратить их деньги
Столтенберг пообещал странам НАТО помочь потратить два процента ВВП на оборону
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он готов помочь странам альянса потратить согласованные на саммите в Вильнюсе 2% ВВП на оборону, если они не знают, как это сделать.
На саммите НАТО в Вильнюсе летом этого года страны альянса согласовали минимальную цель по расходам на оборону в 2% ВВП. При этом пока немногие из 31 страны блока на практике осуществляют такие траты.
"Если возникают проблемы с тем, чтобы потратить два процента (на оборонные расходы – ред.), я могу Вам помочь, потому что у нас в НАТО есть много хороших возможностей для этого, к примеру, поддержка Украины. Поэтому, если у вас появились неожиданные деньги, я бы вложил их в поддержку Украины", - заявил генсек на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.