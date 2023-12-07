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Столтенберг пообещал помочь странам НАТО потратить их деньги - РИА Новости, 07.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:00 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/nato-1914453035.html
Столтенберг пообещал помочь странам НАТО потратить их деньги
Столтенберг пообещал помочь странам НАТО потратить их деньги - РИА Новости, 07.12.2023
Столтенберг пообещал помочь странам НАТО потратить их деньги
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он готов помочь странам альянса потратить согласованные на саммите в Вильнюсе 2% ВВП на оборону, если они не знают, как РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:00
2023-12-07T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
нато
йенс столтенберг
украина
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он готов помочь странам альянса потратить согласованные на саммите в Вильнюсе 2% ВВП на оборону, если они не знают, как это сделать. На саммите НАТО в Вильнюсе летом этого года страны альянса согласовали минимальную цель по расходам на оборону в 2% ВВП. При этом пока немногие из 31 страны блока на практике осуществляют такие траты. "Если возникают проблемы с тем, чтобы потратить два процента (на оборонные расходы – ред.), я могу Вам помочь, потому что у нас в НАТО есть много хороших возможностей для этого, к примеру, поддержка Украины. Поэтому, если у вас появились неожиданные деньги, я бы вложил их в поддержку Украины", - заявил генсек на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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в мире, нато, йенс столтенберг, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Йенс Столтенберг, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Столтенберг пообещал помочь странам НАТО потратить их деньги

Столтенберг пообещал странам НАТО помочь потратить два процента ВВП на оборону

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он готов помочь странам альянса потратить согласованные на саммите в Вильнюсе 2% ВВП на оборону, если они не знают, как это сделать.
На саммите НАТО в Вильнюсе летом этого года страны альянса согласовали минимальную цель по расходам на оборону в 2% ВВП. При этом пока немногие из 31 страны блока на практике осуществляют такие траты.
"Если возникают проблемы с тем, чтобы потратить два процента (на оборонные расходы – ред.), я могу Вам помочь, потому что у нас в НАТО есть много хороших возможностей для этого, к примеру, поддержка Украины. Поэтому, если у вас появились неожиданные деньги, я бы вложил их в поддержку Украины", - заявил генсек на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
НАТО обязалась помочь Украине выстроить систему обороны, заявил Байден
12 июля, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОЙенс СтолтенбергУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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