https://ria.ru/20231207/nato-1914453035.html

Столтенберг пообещал помочь странам НАТО потратить их деньги

Столтенберг пообещал помочь странам НАТО потратить их деньги - РИА Новости, 07.12.2023

Столтенберг пообещал помочь странам НАТО потратить их деньги

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он готов помочь странам альянса потратить согласованные на саммите в Вильнюсе 2% ВВП на оборону, если они не знают, как РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:00

2023-12-07T18:00

2023-12-07T18:00

специальная военная операция на украине

в мире

нато

йенс столтенберг

украина

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он готов помочь странам альянса потратить согласованные на саммите в Вильнюсе 2% ВВП на оборону, если они не знают, как это сделать. На саммите НАТО в Вильнюсе летом этого года страны альянса согласовали минимальную цель по расходам на оборону в 2% ВВП. При этом пока немногие из 31 страны блока на практике осуществляют такие траты. "Если возникают проблемы с тем, чтобы потратить два процента (на оборонные расходы – ред.), я могу Вам помочь, потому что у нас в НАТО есть много хороших возможностей для этого, к примеру, поддержка Украины. Поэтому, если у вас появились неожиданные деньги, я бы вложил их в поддержку Украины", - заявил генсек на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20230712/ukraina-1883789173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг, украина, ситуация в днр и лнр