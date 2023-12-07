Рейтинг@Mail.ru
Жителей Петербурга предупредили о морозах до минус 20 градусов - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/moroz-1914475707.html
Жителей Петербурга предупредили о морозах до минус 20 градусов
Жителей Петербурга предупредили о морозах до минус 20 градусов - РИА Новости, 07.12.2023
Жителей Петербурга предупредили о морозах до минус 20 градусов
Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Санкт-Петербурге ближайшей ночью, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T19:58
2023-12-07T19:58
общество
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911430675_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_dedb4b3cd5bffa3a6501ea40384fbb8d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Санкт-Петербурге ближайшей ночью, сообщает городское ГУМЧС. "Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в ночные часы 8 декабря в Санкт-Петербурге местами ожидается понижение температуры воздуха до минус 20 градусов и ниже", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231205/morozy-1913846749.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911430675_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eac6b15360edc7ea7f010dc5b5ab5511.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Петербурга предупредили о морозах до минус 20 градусов

В Санкт-Петербурге ожидают понижение температуры до минус 20 градусов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк Санкт-Петербург
 Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Санкт-Петербурге ближайшей ночью, сообщает городское ГУМЧС.
"Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в ночные часы 8 декабря в Санкт-Петербурге местами ожидается понижение температуры воздуха до минус 20 градусов и ниже", - говорится в сообщении.
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Вильфанд рассказал, сколько продлятся аномальные морозы
5 декабря, 12:21
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала