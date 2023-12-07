https://ria.ru/20231207/moroz-1914475707.html
Жителей Петербурга предупредили о морозах до минус 20 градусов
Жителей Петербурга предупредили о морозах до минус 20 градусов - РИА Новости, 07.12.2023
Жителей Петербурга предупредили о морозах до минус 20 градусов
Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Санкт-Петербурге ближайшей ночью, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T19:58
2023-12-07T19:58
2023-12-07T19:58
общество
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911430675_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_dedb4b3cd5bffa3a6501ea40384fbb8d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Санкт-Петербурге ближайшей ночью, сообщает городское ГУМЧС. "Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в ночные часы 8 декабря в Санкт-Петербурге местами ожидается понижение температуры воздуха до минус 20 градусов и ниже", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231205/morozy-1913846749.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911430675_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eac6b15360edc7ea7f010dc5b5ab5511.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Петербурга предупредили о морозах до минус 20 градусов
В Санкт-Петербурге ожидают понижение температуры до минус 20 градусов