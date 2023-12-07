https://ria.ru/20231207/moroz-1914475707.html

Жителей Петербурга предупредили о морозах до минус 20 градусов

Жителей Петербурга предупредили о морозах до минус 20 градусов - РИА Новости, 07.12.2023

Жителей Петербурга предупредили о морозах до минус 20 градусов

Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Санкт-Петербурге ближайшей ночью, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T19:58

2023-12-07T19:58

2023-12-07T19:58

общество

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Санкт-Петербурге ближайшей ночью, сообщает городское ГУМЧС. "Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в ночные часы 8 декабря в Санкт-Петербурге местами ожидается понижение температуры воздуха до минус 20 градусов и ниже", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231205/morozy-1913846749.html

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общество, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)