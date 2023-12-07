https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914344649.html

На Кубани сообщили о случаях микоплазменной инфекции

На Кубани сообщили о случаях микоплазменной инфекции - РИА Новости, 07.12.2023

На Кубани сообщили о случаях микоплазменной инфекции

Единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией выявлены в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:37

2023-12-07T13:37

2023-12-07T13:37

здоровье - общество

краснодарский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией выявлены в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. "Да, регистрируются единичные случаи. Это пневмония, вызванная данной инфекцией", - ответили в ведомстве на вопрос, зафиксированы ли случаи заболевания микоплазменной инфекцией в Краснодарском крае. Точное количество заболевших в ведомстве не назвали. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что инфекция абсолютно управляемая, препаратов достаточно. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, речи о массовом распространении заболевания нет, жёсткие меры не требуются. Микоплазменная инфекция передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании и тесном контакте. Ее заразность ниже, чем у гриппа или COVID-19. Заболеваемость носит циклический характер, подъемы происходят каждые три-семь лет. Симптомы заболевания: лихорадка, кашель, головная боль, тяжесть при дыхании, общая утомляемость, боль в области грудной клетки. Поставить точный диагноз можно только в лаборатории.

https://ria.ru/20231206/mikoplazma-1914187647.html

https://ria.ru/20231206/infektsiya-1914015084.html

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)