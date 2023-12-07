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На Кубани сообщили о случаях микоплазменной инфекции - РИА Новости, 07.12.2023
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13:37 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914344649.html
На Кубани сообщили о случаях микоплазменной инфекции
На Кубани сообщили о случаях микоплазменной инфекции - РИА Новости, 07.12.2023
На Кубани сообщили о случаях микоплазменной инфекции
Единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией выявлены в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:37
2023-12-07T13:37
здоровье - общество
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией выявлены в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. "Да, регистрируются единичные случаи. Это пневмония, вызванная данной инфекцией", - ответили в ведомстве на вопрос, зафиксированы ли случаи заболевания микоплазменной инфекцией в Краснодарском крае. Точное количество заболевших в ведомстве не назвали. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что инфекция абсолютно управляемая, препаратов достаточно. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, речи о массовом распространении заболевания нет, жёсткие меры не требуются. Микоплазменная инфекция передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании и тесном контакте. Ее заразность ниже, чем у гриппа или COVID-19. Заболеваемость носит циклический характер, подъемы происходят каждые три-семь лет. Симптомы заболевания: лихорадка, кашель, головная боль, тяжесть при дыхании, общая утомляемость, боль в области грудной клетки. Поставить точный диагноз можно только в лаборатории.
https://ria.ru/20231206/mikoplazma-1914187647.html
https://ria.ru/20231206/infektsiya-1914015084.html
краснодарский край
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здоровье - общество, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Краснодарский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
На Кубани сообщили о случаях микоплазменной инфекции

Единичные случаи пневмонии, вызванной микоплазмой, зафиксировали на Кубани

© Фото : FreepikВрач слушает пациента с помощью фонендоскопа
Врач слушает пациента с помощью фонендоскопа - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : Freepik
Врач слушает пациента с помощью фонендоскопа. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией выявлены в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
"Да, регистрируются единичные случаи. Это пневмония, вызванная данной инфекцией", - ответили в ведомстве на вопрос, зафиксированы ли случаи заболевания микоплазменной инфекцией в Краснодарском крае.
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Точное количество заболевших в ведомстве не назвали.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что инфекция абсолютно управляемая, препаратов достаточно. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, речи о массовом распространении заболевания нет, жёсткие меры не требуются.
Микоплазменная инфекция передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании и тесном контакте. Ее заразность ниже, чем у гриппа или COVID-19. Заболеваемость носит циклический характер, подъемы происходят каждые три-семь лет. Симптомы заболевания: лихорадка, кашель, головная боль, тяжесть при дыхании, общая утомляемость, боль в области грудной клетки. Поставить точный диагноз можно только в лаборатории.
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Здоровье - ОбществоКраснодарский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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