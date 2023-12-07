https://ria.ru/20231207/mikhalkov-1914458186.html

Воробьев присвоил Михалкову звание "Почетный гражданин Московской области"

Воробьев присвоил Михалкову звание "Почетный гражданин Московской области" - РИА Новости, 07.12.2023

Воробьев присвоил Михалкову звание "Почетный гражданин Московской области"

Кинорежиссер Никита Михалков удостоен звания "Почетный гражданин Московской области", награду ему вручил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщили в... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:15

2023-12-07T18:15

2023-12-07T18:15

новости подмосковья

андрей воробьев

никита михалков

московская область (подмосковье)

российский фонд культуры

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков удостоен звания "Почетный гражданин Московской области", награду ему вручил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. Церемония состоялась в Российском фонде культуры, президентом которого является режиссер. "Никита Сергеевич, ваша семья, ваш род живет в Подмосковье. И вы делаете добрые дела, о которых, как, наверное, это и должно быть, многие не знают. Есть такое понятие - не место красит человека, а человек место. Мне кажется, вы так говорите, так живете, что украшаете любое место - и сегодня в качестве преподавателя, и режиссер, и актер вы запоминающийся, которого мы очень любим. Для меня огромная честь, что я сегодня в этой творческой среде имею возможность вручить вам награду - звание "Почетного гражданина Московской области", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Ранее Мособлдума в ходе 65-го заседания поддержала ходатайство о присвоении звания "Почетный гражданин Московской области" Михалкову и российскому государственному и спортивному деятелю Леониду Тягачеву. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов характеризовал Михалкова как активного общественного деятеля, участвующего в патриотическом воспитании молодежи и подрастающего поколения. Режиссер возглавляет Союз кинематографистов России, регулярно поддерживает кинематографическое искусство на территории Подмосковья, курируя различные кинофестивали, среди которых Красногорский кинофорум, "Волоколамский рубеж", "17 мгновений …" в Павловском Посаде. Помимо этого, Михалков прославил Московскую область в своих фильмах "Родня", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Утомленные солнцем".

https://radiosputnik.ru/20231025/mikhalkov-1905092129.html

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, никита михалков, московская область (подмосковье), российский фонд культуры