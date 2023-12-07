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Воробьев присвоил Михалкову звание "Почетный гражданин Московской области" - РИА Новости, 07.12.2023
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Новости Подмосковья
 
18:15 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/mikhalkov-1914458186.html
Воробьев присвоил Михалкову звание "Почетный гражданин Московской области"
Воробьев присвоил Михалкову звание "Почетный гражданин Московской области" - РИА Новости, 07.12.2023
Воробьев присвоил Михалкову звание "Почетный гражданин Московской области"
Кинорежиссер Никита Михалков удостоен звания "Почетный гражданин Московской области", награду ему вручил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщили в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:15
2023-12-07T18:15
новости подмосковья
андрей воробьев
никита михалков
московская область (подмосковье)
российский фонд культуры
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков удостоен звания "Почетный гражданин Московской области", награду ему вручил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. Церемония состоялась в Российском фонде культуры, президентом которого является режиссер. "Никита Сергеевич, ваша семья, ваш род живет в Подмосковье. И вы делаете добрые дела, о которых, как, наверное, это и должно быть, многие не знают. Есть такое понятие - не место красит человека, а человек место. Мне кажется, вы так говорите, так живете, что украшаете любое место - и сегодня в качестве преподавателя, и режиссер, и актер вы запоминающийся, которого мы очень любим. Для меня огромная честь, что я сегодня в этой творческой среде имею возможность вручить вам награду - звание "Почетного гражданина Московской области", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Ранее Мособлдума в ходе 65-го заседания поддержала ходатайство о присвоении звания "Почетный гражданин Московской области" Михалкову и российскому государственному и спортивному деятелю Леониду Тягачеву. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов характеризовал Михалкова как активного общественного деятеля, участвующего в патриотическом воспитании молодежи и подрастающего поколения. Режиссер возглавляет Союз кинематографистов России, регулярно поддерживает кинематографическое искусство на территории Подмосковья, курируя различные кинофестивали, среди которых Красногорский кинофорум, "Волоколамский рубеж", "17 мгновений …" в Павловском Посаде. Помимо этого, Михалков прославил Московскую область в своих фильмах "Родня", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Утомленные солнцем".
https://radiosputnik.ru/20231025/mikhalkov-1905092129.html
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андрей воробьев, никита михалков, московская область (подмосковье), российский фонд культуры
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Никита Михалков, Московская область (Подмосковье), Российский фонд культуры

Воробьев присвоил Михалкову звание "Почетный гражданин Московской области"

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил кинорежиссеру Никите Михалкову звание "Почетный гражданин Московской области"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил кинорежиссеру Никите Михалкову звание Почетный гражданин Московской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил кинорежиссеру Никите Михалкову звание "Почетный гражданин Московской области"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков удостоен звания "Почетный гражданин Московской области", награду ему вручил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Церемония состоялась в Российском фонде культуры, президентом которого является режиссер.
"Никита Сергеевич, ваша семья, ваш род живет в Подмосковье. И вы делаете добрые дела, о которых, как, наверное, это и должно быть, многие не знают. Есть такое понятие - не место красит человека, а человек место. Мне кажется, вы так говорите, так живете, что украшаете любое место - и сегодня в качестве преподавателя, и режиссер, и актер вы запоминающийся, которого мы очень любим. Для меня огромная честь, что я сегодня в этой творческой среде имею возможность вручить вам награду - звание "Почетного гражданина Московской области", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее Мособлдума в ходе 65-го заседания поддержала ходатайство о присвоении звания "Почетный гражданин Московской области" Михалкову и российскому государственному и спортивному деятелю Леониду Тягачеву.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов характеризовал Михалкова как активного общественного деятеля, участвующего в патриотическом воспитании молодежи и подрастающего поколения. Режиссер возглавляет Союз кинематографистов России, регулярно поддерживает кинематографическое искусство на территории Подмосковья, курируя различные кинофестивали, среди которых Красногорский кинофорум, "Волоколамский рубеж", "17 мгновений …" в Павловском Посаде. Помимо этого, Михалков прославил Московскую область в своих фильмах "Родня", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Утомленные солнцем".
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Никита Михалков может стать почетным гражданином Подмосковья
25 октября, 10:25
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевНикита МихалковМосковская область (Подмосковье)Российский фонд культуры
 
 
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