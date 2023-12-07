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"АвтоВАЗ" может начать экспорт Lada в Иран - РИА Новости, 07.12.2023
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14:53 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/lada-1914373934.html
"АвтоВАЗ" может начать экспорт Lada в Иран
"АвтоВАЗ" может начать экспорт Lada в Иран - РИА Новости, 07.12.2023
"АвтоВАЗ" может начать экспорт Lada в Иран
"АвтоВАЗ" может начать экспорт автомобилей Lada в Иран 2024 году, считает авторынок этой страны важным и перспективным, сообщил президент компании Максим... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:53
2023-12-07T14:53
экономика
иран
автоваз
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" может начать экспорт автомобилей Lada в Иран 2024 году, считает авторынок этой страны важным и перспективным, сообщил президент компании Максим Соколов журналистам в рамках форума "Россия зовет!". "CBU (completely built unit, готовые автомобили - ред.) могут быть в следующем году", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала поставок Lada в Иран. Как уточнили журналистам в пресс-службе "АвтоВАЗа", модельный ряд возможного экспорта в Иран будет определен по итогам переговоров. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. РИА Новости является информационным партнером инвестиционного форума "Россия зовет!".
https://ria.ru/20231207/lada-1914350672.html
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экономика, иран, автоваз, в мире
Экономика, Иран, АвтоВАЗ, В мире
"АвтоВАЗ" может начать экспорт Lada в Иран

Соколов: "АвтоВАЗ" может начать экспорт автомобилей Lada в Иран 2024 году

© Фото : LADAАвтомобили "LADA Vesta" в разных типах кузова
Автомобили LADA Vesta в разных типах кузова - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : LADA
Автомобили "LADA Vesta" в разных типах кузова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" может начать экспорт автомобилей Lada в Иран 2024 году, считает авторынок этой страны важным и перспективным, сообщил президент компании Максим Соколов журналистам в рамках форума "Россия зовет!".
"CBU (completely built unit, готовые автомобили - ред.) могут быть в следующем году", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала поставок Lada в Иран.
Как уточнили журналистам в пресс-службе "АвтоВАЗа", модельный ряд возможного экспорта в Иран будет определен по итогам переговоров.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
РИА Новости является информационным партнером инвестиционного форума "Россия зовет!".
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