https://ria.ru/20231207/lada-1914373934.html

"АвтоВАЗ" может начать экспорт Lada в Иран

"АвтоВАЗ" может начать экспорт Lada в Иран - РИА Новости, 07.12.2023

"АвтоВАЗ" может начать экспорт Lada в Иран

"АвтоВАЗ" может начать экспорт автомобилей Lada в Иран 2024 году, считает авторынок этой страны важным и перспективным, сообщил президент компании Максим... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:53

2023-12-07T14:53

2023-12-07T14:53

экономика

иран

автоваз

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" может начать экспорт автомобилей Lada в Иран 2024 году, считает авторынок этой страны важным и перспективным, сообщил президент компании Максим Соколов журналистам в рамках форума "Россия зовет!". "CBU (completely built unit, готовые автомобили - ред.) могут быть в следующем году", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала поставок Lada в Иран. Как уточнили журналистам в пресс-службе "АвтоВАЗа", модельный ряд возможного экспорта в Иран будет определен по итогам переговоров. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. РИА Новости является информационным партнером инвестиционного форума "Россия зовет!".

https://ria.ru/20231207/lada-1914350672.html

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экономика, иран, автоваз, в мире