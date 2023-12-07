https://ria.ru/20231207/lada-1914373934.html
"АвтоВАЗ" может начать экспорт Lada в Иран
"АвтоВАЗ" может начать экспорт Lada в Иран - РИА Новости, 07.12.2023
"АвтоВАЗ" может начать экспорт Lada в Иран
"АвтоВАЗ" может начать экспорт автомобилей Lada в Иран 2024 году, считает авторынок этой страны важным и перспективным, сообщил президент компании Максим... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:53
2023-12-07T14:53
2023-12-07T14:53
экономика
иран
автоваз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155034/99/1550349992_0:44:840:517_1920x0_80_0_0_e5b53342f4900d68423c2aeea2dbd3a7.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" может начать экспорт автомобилей Lada в Иран 2024 году, считает авторынок этой страны важным и перспективным, сообщил президент компании Максим Соколов журналистам в рамках форума "Россия зовет!". "CBU (completely built unit, готовые автомобили - ред.) могут быть в следующем году", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала поставок Lada в Иран. Как уточнили журналистам в пресс-службе "АвтоВАЗа", модельный ряд возможного экспорта в Иран будет определен по итогам переговоров. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. РИА Новости является информационным партнером инвестиционного форума "Россия зовет!".
https://ria.ru/20231207/lada-1914350672.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155034/99/1550349992_47:0:794:560_1920x0_80_0_0_1ccbb63b06269687431b62f932813705.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, иран, автоваз, в мире
Экономика, Иран, АвтоВАЗ, В мире
"АвтоВАЗ" может начать экспорт Lada в Иран
Соколов: "АвтоВАЗ" может начать экспорт автомобилей Lada в Иран 2024 году
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" может начать экспорт автомобилей Lada в Иран 2024 году, считает авторынок этой страны важным и перспективным, сообщил президент компании Максим Соколов журналистам в рамках форума "Россия зовет!".
"CBU (completely built unit, готовые автомобили - ред.) могут быть в следующем году", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала поставок Lada в Иран.
Как уточнили журналистам в пресс-службе "АвтоВАЗа", модельный ряд возможного экспорта в Иран будет определен по итогам переговоров.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти
, Ижевске
и Санкт-Петербурге
. В середине мая прошлого года французский Renault
передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ
. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
РИА Новости является информационным партнером инвестиционного форума "Россия зовет!".
Глава "АвтоВАЗа" ожидает почти двукратный рост продаж Lada по итогам года