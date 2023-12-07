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Глава "АвтоВАЗа" ожидает почти двукратный рост продаж Lada по итогам года - РИА Новости, 07.12.2023
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13:54 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/lada-1914350672.html
Глава "АвтоВАЗа" ожидает почти двукратный рост продаж Lada по итогам года
Глава "АвтоВАЗа" ожидает почти двукратный рост продаж Lada по итогам года - РИА Новости, 07.12.2023
Глава "АвтоВАЗа" ожидает почти двукратный рост продаж Lada по итогам года
Продажи автомобилей Lada в РФ по итогам 2023 года могут вырасти почти вдвое и ожидаются в пределах 350 тысяч штук, следует из сообщения президента "АвтоВАЗа"... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:54
2023-12-07T13:54
экономика
россия
автоваз
авто
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в РФ по итогам 2023 года могут вырасти почти вдвое и ожидаются в пределах 350 тысяч штук, следует из сообщения президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова.По итогам 2022 года продажи автопроизводителя в РФ, согласно официальным данным компании, составили 188,6 тысячи машин. Таким образом, продажи 2023 года могут вырасти почти в 2 раза."Здесь будет определенный нюанс, потому что мы уже под конец года начнем накапливать автомобили под продажи следующего, поэтому будет определенный дисбаланс между продажами, на которые выйдет рынок, и реализацией. Это (продажи - ред.) будет в пределах 350 тысяч автомобилей. Но тем не менее мы считаем, что это выдающийся по итогам года показатель, как до самого "АвтоВАЗа", так и для нашей дилерской семьи", - сказал топ-менеджер в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовёт!", отвечая на вопрос о продажах Lada в 2023 году."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.РИА Новости является информационным партнером инвестиционного форума "Россия Зовет!".
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экономика, россия, автоваз, авто
Экономика, Россия, АвтоВАЗ, Авто
Глава "АвтоВАЗа" ожидает почти двукратный рост продаж Lada по итогам года

Соколов: продажи Lada в России по итогам года ожидаются в пределах 350 тыс штук

© Фото : АО "АВТОВАЗ"Обновленная Lada Vesta
Обновленная Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : АО "АВТОВАЗ"
Обновленная Lada Vesta. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в РФ по итогам 2023 года могут вырасти почти вдвое и ожидаются в пределах 350 тысяч штук, следует из сообщения президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова.
По итогам 2022 года продажи автопроизводителя в РФ, согласно официальным данным компании, составили 188,6 тысячи машин. Таким образом, продажи 2023 года могут вырасти почти в 2 раза.
"Здесь будет определенный нюанс, потому что мы уже под конец года начнем накапливать автомобили под продажи следующего, поэтому будет определенный дисбаланс между продажами, на которые выйдет рынок, и реализацией. Это (продажи - ред.) будет в пределах 350 тысяч автомобилей. Но тем не менее мы считаем, что это выдающийся по итогам года показатель, как до самого "АвтоВАЗа", так и для нашей дилерской семьи", - сказал топ-менеджер в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовёт!", отвечая на вопрос о продажах Lada в 2023 году.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
РИА Новости является информационным партнером инвестиционного форума "Россия Зовет!".
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