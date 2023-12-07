https://ria.ru/20231207/konkurs-1914483652.html

Сотрудников "России сегодня" наградили на конкурсе "ПРО Образование"

Сотрудников "России сегодня" наградили на конкурсе "ПРО Образование" - РИА Новости, 07.12.2023

Сотрудников "России сегодня" наградили на конкурсе "ПРО Образование"

Сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" наградили на конкурсе журналистских работ "ПРО Образование" на выставке-форуме "Россия", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T20:58

2023-12-07T20:58

2023-12-07T20:58

выставка-форум "россия"

новости агентства

общество

сергей кочетков

наталья тюрина

социальный навигатор

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Сотрудников медиагруппы "Россия сегодня" наградили на конкурсе журналистских работ "ПРО Образование" на выставке-форуме "Россия", передает корреспондент РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" заняла первое место в номинации "Лучшее СМИ, освещающее Год педагога и наставника", номинантом стал первый заместитель главного редактора медиагруппы Сергей Кочетков. В номинации "Журналист года, рассказывающий ПРО Образование" третье место заняла корреспондент Полина Ковалева. В номинации "Лучший специальный проект, освещающий Год педагога и наставника" второе место досталось директору дирекции государственных проектов Елене Давыдовой за специальный раздел на сайте "Год педагога и наставника". Награду "За многолетнее сотрудничество и эффективную информационную работу" получила руководитель проекта "Социальный навигатор" медиагруппы Наталья Тюрина.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости агентства, общество, сергей кочетков, наталья тюрина, социальный навигатор, выставка-форум "россия"