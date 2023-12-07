https://ria.ru/20231207/kirienko-1914485838.html

Кириенко объявил минуту молчания в память о погибших в зоне СВО

Кириенко объявил минуту молчания в память о погибших в зоне СВО - РИА Новости, 07.12.2023

Кириенко объявил минуту молчания в память о погибших в зоне СВО

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил минуту молчания в память о погибших в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:04

2023-12-07T18:04

2023-12-07T21:11

специальная военная операция на украине

общество

россия

донбасс

новороссия

сергей кириенко

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил минуту молчания в память о погибших в зоне специальной военной операции. "У нас сегодня праздничный день, но давайте с вами почтим минутой молчания память тех, кто отдал свою жизнь за других", - сказал Кириенко в ходе церемонии вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года. Он отметил, что волонтеры и добровольцы, которые помогают жителям освобождённых и освобождаемых районов Донбасса и Новороссии, а также бойцам на передовой, не просто рискуют жизнью, но и порой платят своей жизнью за то, чтобы защитить, помочь и спасти других.

россия

донбасс

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общество, россия, донбасс, новороссия, сергей кириенко