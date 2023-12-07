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Кириенко объявил минуту молчания в память о погибших в зоне СВО - РИА Новости, 07.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:04 07.12.2023 (обновлено: 21:11 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/kirienko-1914485838.html
Кириенко объявил минуту молчания в память о погибших в зоне СВО
Кириенко объявил минуту молчания в память о погибших в зоне СВО - РИА Новости, 07.12.2023
Кириенко объявил минуту молчания в память о погибших в зоне СВО
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил минуту молчания в память о погибших в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:04
2023-12-07T21:11
специальная военная операция на украине
общество
россия
донбасс
новороссия
сергей кириенко
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил минуту молчания в память о погибших в зоне специальной военной операции. "У нас сегодня праздничный день, но давайте с вами почтим минутой молчания память тех, кто отдал свою жизнь за других", - сказал Кириенко в ходе церемонии вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года. Он отметил, что волонтеры и добровольцы, которые помогают жителям освобождённых и освобождаемых районов Донбасса и Новороссии, а также бойцам на передовой, не просто рискуют жизнью, но и порой платят своей жизнью за то, чтобы защитить, помочь и спасти других.
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общество, россия, донбасс, новороссия, сергей кириенко
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Донбасс, Новороссия, Сергей Кириенко
Кириенко объявил минуту молчания в память о погибших в зоне СВО

Кириенко объявил минуту молчания в память о тех, кто отдал свою жизнь в зоне СВО

© Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСергей Кириенко
Сергей Кириенко
© Валерий Мельников
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Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил минуту молчания в память о погибших в зоне специальной военной операции.
"У нас сегодня праздничный день, но давайте с вами почтим минутой молчания память тех, кто отдал свою жизнь за других", - сказал Кириенко в ходе церемонии вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года.
Он отметил, что волонтеры и добровольцы, которые помогают жителям освобождённых и освобождаемых районов Донбасса и Новороссии, а также бойцам на передовой, не просто рискуют жизнью, но и порой платят своей жизнью за то, чтобы защитить, помочь и спасти других.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДонбассНовороссияСергей Кириенко
 
 
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