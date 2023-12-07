https://ria.ru/20231207/kiev-1914395651.html

Митрополит Крымский Тихон назвал Киев русским городом

Митрополит Крымский Тихон назвал Киев русским городом - РИА Новости, 07.12.2023

Митрополит Крымский Тихон назвал Киев русским городом

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) на презентации своей новой книги "Гибель империи. Российский урок" назвал Киев русским городом. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:51

2023-12-07T15:51

2023-12-07T15:52

религия

киев

россия

симферополь

петр столыпин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) на презентации своей новой книги "Гибель империи. Российский урок" назвал Киев русским городом. Презентация книги прошла в Симферополе в четверг. Книга написана на основе почти трехсот архивных и научных источников и документов и рассказывает, какой была Россия до 1917 года. Первый тираж книги составит 50 тысяч экземпляров. "Повторение (исторических событий - ред.) возможно всегда. Это надо отчетливо и ясно понимать. Мгновения — и происходят необратимые процессы… В 1917 году в русском городе Киеве стащили всенародно под ликования с постамента памятник Столыпину (председатель правительства Российской империи Петр Столыпин – ред.). Сколько времени прошло, ничего не напоминает?" — сказал митрополит журналистам. По его словам, не допустить повторения революционных событий 1917 года в России возможно, только понимая "эти болезни и излечивая их в самих себе и своих ближних".

https://ria.ru/20231122/mitropolit-1911091550.html

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киев, россия, симферополь, петр столыпин