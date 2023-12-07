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Митрополит Крымский Тихон назвал Киев русским городом - РИА Новости, 07.12.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:51 07.12.2023 (обновлено: 15:52 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/kiev-1914395651.html
Митрополит Крымский Тихон назвал Киев русским городом
Митрополит Крымский Тихон назвал Киев русским городом - РИА Новости, 07.12.2023
Митрополит Крымский Тихон назвал Киев русским городом
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) на презентации своей новой книги "Гибель империи. Российский урок" назвал Киев русским городом. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:51
2023-12-07T15:52
религия
киев
россия
симферополь
петр столыпин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) на презентации своей новой книги "Гибель империи. Российский урок" назвал Киев русским городом. Презентация книги прошла в Симферополе в четверг. Книга написана на основе почти трехсот архивных и научных источников и документов и рассказывает, какой была Россия до 1917 года. Первый тираж книги составит 50 тысяч экземпляров. "Повторение (исторических событий - ред.) возможно всегда. Это надо отчетливо и ясно понимать. Мгновения — и происходят необратимые процессы… В 1917 году в русском городе Киеве стащили всенародно под ликования с постамента памятник Столыпину (председатель правительства Российской империи Петр Столыпин – ред.). Сколько времени прошло, ничего не напоминает?" — сказал митрополит журналистам. По его словам, не допустить повторения революционных событий 1917 года в России возможно, только понимая "эти болезни и излечивая их в самих себе и своих ближних".
https://ria.ru/20231122/mitropolit-1911091550.html
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киев, россия, симферополь, петр столыпин
Религия, Киев, Россия, Симферополь, Петр Столыпин
Митрополит Крымский Тихон назвал Киев русским городом

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон назвал Киев русским городом

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) на презентации своей новой книги "Гибель империи. Российский урок" назвал Киев русским городом.
Презентация книги прошла в Симферополе в четверг. Книга написана на основе почти трехсот архивных и научных источников и документов и рассказывает, какой была Россия до 1917 года. Первый тираж книги составит 50 тысяч экземпляров.
"Повторение (исторических событий - ред.) возможно всегда. Это надо отчетливо и ясно понимать. Мгновения — и происходят необратимые процессы… В 1917 году в русском городе Киеве стащили всенародно под ликования с постамента памятник Столыпину (председатель правительства Российской империи Петр Столыпин – ред.). Сколько времени прошло, ничего не напоминает?" — сказал митрополит журналистам.
По его словам, не допустить повторения революционных событий 1917 года в России возможно, только понимая "эти болезни и излечивая их в самих себе и своих ближних".
Глава Крымской митрополии, владыка Тихон во время прибытия в Александро-Невский кафедральный собор Симферополя - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Митрополит Тихон объяснил, почему сравнил Крым с Колымой
22 ноября, 15:59
 
РелигияКиевРоссияСимферопольПетр Столыпин
 
 
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