https://ria.ru/20231207/kchr-1914331553.html
В КЧР газифицировали новую поликлинику на 360 посещений в смену
В КЧР газифицировали новую поликлинику на 360 посещений в смену - РИА Новости, 07.12.2023
В КЧР газифицировали новую поликлинику на 360 посещений в смену
В Карачаево-Черкесии подали природный газ в котельную районной поликлиники на 360 посещений в день, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:55
2023-12-07T12:55
2023-12-07T12:55
карачаево-черкесская республика
малокарачаевский район
рашид темрезов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии подали природный газ в котельную районной поликлиники на 360 посещений в день, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР. Специалисты "Газпром газораспределение Черкесск" подали природный газ на котельную районной поликлиники в селе Учкекен Малокарачаевском района. Для газификации блочно-модульной котельной построен подводящий газопровод среднего давления протяженностью более 160 метров, установлен пункт редуцирования газа. Котельная мощностью 1680 киловатт обеспечит отоплением и горячим водоснабжением здание поликлиники общей площадью семь тысяч квадратных метров и корпус стационара площадью 4,1 тысячи квадратных метров. Ранее глава региона Рашид Темрезов сообщал, что медучреждение, рассчитанное на 360 посещений в день, в ближайшее время откроется после капитального ремонта. Всего же поликлиника обеспечивает медицинское обслуживание 44 тысяч жителей Малокарачаевского района.
https://ria.ru/20231117/kotelnaya-1910170883.html
малокарачаевский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малокарачаевский район, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, Рашид Темрезов
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии подали природный газ в котельную районной поликлиники на 360 посещений в день, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.
Специалисты "Газпром
газораспределение Черкесск" подали природный газ на котельную районной поликлиники в селе Учкекен Малокарачаевском района
.
К природному газу подключили котельную отдаленного села КЧР
Для газификации блочно-модульной котельной построен подводящий газопровод среднего давления протяженностью более 160 метров, установлен пункт редуцирования газа.
Котельная мощностью 1680 киловатт обеспечит отоплением и горячим водоснабжением здание поликлиники общей площадью семь тысяч квадратных метров и корпус стационара площадью 4,1 тысячи квадратных метров.
Ранее глава региона Рашид Темрезов
сообщал, что медучреждение, рассчитанное на 360 посещений в день, в ближайшее время откроется после капитального ремонта. Всего же поликлиника обеспечивает медицинское обслуживание 44 тысяч жителей Малокарачаевского района.