https://ria.ru/20231207/kchr-1914331553.html

В КЧР газифицировали новую поликлинику на 360 посещений в смену

В КЧР газифицировали новую поликлинику на 360 посещений в смену - РИА Новости, 07.12.2023

В КЧР газифицировали новую поликлинику на 360 посещений в смену

В Карачаево-Черкесии подали природный газ в котельную районной поликлиники на 360 посещений в день, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:55

2023-12-07T12:55

2023-12-07T12:55

карачаево-черкесская республика

малокарачаевский район

рашид темрезов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902505558_0:317:3066:2041_1920x0_80_0_0_dc0a3d65606e3983f28380fba982d70b.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии подали природный газ в котельную районной поликлиники на 360 посещений в день, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР. Специалисты "Газпром газораспределение Черкесск" подали природный газ на котельную районной поликлиники в селе Учкекен Малокарачаевском района. Для газификации блочно-модульной котельной построен подводящий газопровод среднего давления протяженностью более 160 метров, установлен пункт редуцирования газа. Котельная мощностью 1680 киловатт обеспечит отоплением и горячим водоснабжением здание поликлиники общей площадью семь тысяч квадратных метров и корпус стационара площадью 4,1 тысячи квадратных метров. Ранее глава региона Рашид Темрезов сообщал, что медучреждение, рассчитанное на 360 посещений в день, в ближайшее время откроется после капитального ремонта. Всего же поликлиника обеспечивает медицинское обслуживание 44 тысяч жителей Малокарачаевского района.

https://ria.ru/20231117/kotelnaya-1910170883.html

малокарачаевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

малокарачаевский район, рашид темрезов