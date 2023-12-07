https://ria.ru/20231207/ivanovo-1914438481.html

Через аэропорт Иваново перевезли 100 тысяч пассажиров с начала года

Через аэропорт Иваново перевезли 100 тысяч пассажиров с начала года - РИА Новости, 07.12.2023

Через аэропорт Иваново перевезли 100 тысяч пассажиров с начала года

В этом году через аэропорт Иваново впервые с советского периода перевезли 100 тысяч пассажиров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:11

2023-12-07T17:11

2023-12-07T17:11

ивановская область

иваново

сочи

станислав воскресенский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914438805_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_d74973f6bc067634ee962b7d95490edb.jpg

ИВАНОВО, 7 дек – РИА Новости. В этом году через аэропорт Иваново впервые с советского периода перевезли 100 тысяч пассажиров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Сто тысяч пассажиров – абсолютный рекорд с того момента, как в 2008 году аэропорт возобновил свою деятельность. И рост в этом году - в 1,5 раза относительно предыдущего аналогичного периода. Всего с 2017 года пассажирские перевозки через аэропорт Иваново увеличились в 4,5 раза. Это показатель не только спроса на перелеты, это и индикатор развития экономики региона. И что еще важно, ивановский аэропорт – наиболее динамично развивающийся среди областных центров соседних субъектов в ЦФО", – сказал собеседник агентства. По его словам, стотысячным пассажиром в аэропорту стала жительница областного центра, тренер Ольга Коптева, которая прилетела из Сочи. Ей вручили, в том числе сертификат на бесплатный перелет из Иванова. Вопросам развития транспортной доступности региона уделили большое внимание на встрече губернатора Станислава Воскресенского с жителями. "У нас приземлился 100-тысячный пассажир аэропорта в Иванове. Это рекорд с момента развала Советского Союза: у нас никогда не было такого пассажиропотока. То есть, это такая рекордная цифра, считаю, что она важная, и мы такой психологический барьер в 100 тысяч пассажиров перешли. Знаю, что в советские времена аэропорт перевозил гораздо больше, но вот потихонечку, видите, мы и это восстанавливаем", - сказал Воскресенский, его слова приводит пресс-служба. За 11 месяцев текущего года пассажиропоток на рейсах в Санкт-Петербург по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 28% и составил более 44,9 тысячи человек. В Сочи перевезено 30,7 тысячи пассажиров, рост - на 12,4%. Активно развивается направление в Калининград, открытое в мае прошлого года. В 2022 году по нему было перевезено почти 2,9 тысячи пассажиров, в текущем году пассажиропоток составил более 17 тысячи человек, увеличение - в 5,9 раза. Также растет и пассажиропоток в Минеральные Воды. Возможностью улететь рейсами на этом направлении и обратно уже воспользовались 5,8 тысячи человек.

https://ria.ru/20231207/osveschenie-1914311227.html

иваново

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иваново, сочи, станислав воскресенский