https://ria.ru/20231207/iran-1914286069.html

Темой переговоров с президентом Ирана в Москве станет проект "Север — Юг"

Темой переговоров с президентом Ирана в Москве станет проект "Север — Юг" - РИА Новости, 07.12.2023

Темой переговоров с президентом Ирана в Москве станет проект "Север — Юг"

Стремление Ирана и России завершить строительство международного транспортного коридора (МТК) Север — Юг станет одной из центральных тем для обсуждения на... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:36

2023-12-07T10:36

2023-12-07T19:47

в мире

москва

иран

север-юг

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914106695_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_082499774d4d2543f2d73976e7b4c192.jpg

ТЕГЕРАН, 7 дек — РИА Новости. Стремление Ирана и России завершить строительство международного транспортного коридора (МТК) Север — Юг станет одной из центральных тем для обсуждения на переговорах в Москве, заявил перед вылетом в Россию президент Ирана Эбрахим Раиси."В ходе данной поездки желание двух стран завершить строительство коридора Север — Юг станет одним из центральных вопросов переговоров по проведению этой совместной работы", —приводит слова Раиси агентство ISNA.МТК Север — Юг — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора Север — Юг в Иране Решт — Астара.

https://ria.ru/20231011/proekt-1902071542.html

москва

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, иран, север-юг, россия