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Темой переговоров с президентом Ирана в Москве станет проект "Север — Юг" - РИА Новости, 07.12.2023
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10:36 07.12.2023 (обновлено: 19:47 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/iran-1914286069.html
Темой переговоров с президентом Ирана в Москве станет проект "Север — Юг"
Темой переговоров с президентом Ирана в Москве станет проект "Север — Юг" - РИА Новости, 07.12.2023
Темой переговоров с президентом Ирана в Москве станет проект "Север — Юг"
Стремление Ирана и России завершить строительство международного транспортного коридора (МТК) Север — Юг станет одной из центральных тем для обсуждения на... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:36
2023-12-07T19:47
в мире
москва
иран
север-юг
россия
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ТЕГЕРАН, 7 дек — РИА Новости. Стремление Ирана и России завершить строительство международного транспортного коридора (МТК) Север — Юг станет одной из центральных тем для обсуждения на переговорах в Москве, заявил перед вылетом в Россию президент Ирана Эбрахим Раиси.&quot;В ходе данной поездки желание двух стран завершить строительство коридора Север — Юг станет одним из центральных вопросов переговоров по проведению этой совместной работы&quot;, —приводит слова Раиси агентство ISNA.МТК Север — Юг — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора Север — Юг в Иране Решт — Астара.
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в мире, москва, иран, север-юг, россия
В мире, Москва, Иран, Север-Юг, Россия
Темой переговоров с президентом Ирана в Москве станет проект "Север — Юг"

ISNA: президент Ирана заявил, что темой встречи в РФ станет проект "Север — Юг"

© AP Photo / Ivan SekretarevФлаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Флаги России и Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 7 дек — РИА Новости. Стремление Ирана и России завершить строительство международного транспортного коридора (МТК) Север — Юг станет одной из центральных тем для обсуждения на переговорах в Москве, заявил перед вылетом в Россию президент Ирана Эбрахим Раиси.
«

"В ходе данной поездки желание двух стран завершить строительство коридора Север — Юг станет одним из центральных вопросов переговоров по проведению этой совместной работы", —приводит слова Раиси агентство ISNA.

МТК Север — Юг — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора Север — Юг в Иране Решт — Астара.
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