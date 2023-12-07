https://ria.ru/20231207/iran-1914275251.html
Президент Ирана обсудит Палестину на встрече с Путиным
Президент Ирана обсудит Палестину на встрече с Путиным - РИА Новости, 07.12.2023
Президент Ирана обсудит Палестину на встрече с Путиным
Одной из тем переговоров с Владимиром Путиным в Москве будет Палестина, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси перед началом рабочего визита, сообщило агентство... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:05
2023-12-07T10:05
2023-12-07T12:01
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ТЕГЕРАН, 7 дек — РИА Новости. Одной из тем переговоров с Владимиром Путиным в Москве будет Палестина, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси перед началом рабочего визита, сообщило агентство ISNA."Одним из центральных вопросов <...> в этой поездке является палестинский вопрос и усилия по прекращению бомбардировок сектора Газа, снятию блокады и оказанию помощи угнетенному палестинскому народу", — сказал президент.Кроме того, Путин и Раиси обсудят создание международного транспортного коридора Север — Юг.Как ранее сообщило агентство IRNA, президент Ирана во главе представительной делегации уже вылетел в Москву. По данным иранских СМИ, главу исламской республики сопровождает министр нефти Джавад Оуджи. Как сообщала накануне пресс-служба Кремля, президенты затронут вопросы транспорта, энергетики и совместные проекты в торговле и экономике.Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков добавил, что Путин и Раиси проведут переговоры в присутствии членов делегаций, а затем пообщаются в формате рабочего обеда.В предыдущий раз Владимир Путин встречался с Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре прошлого года. Они говорили о работе над новым большим договором между странами и перспективах сотрудничества.
https://ria.ru/20231207/iran-1914286069.html
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РИА Новости
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Президент Ирана обсудит Палестину на встрече с Путиным
Президент Ирана Раиси обсудит с Путиным в Москве палестинский вопрос