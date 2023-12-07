Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла обращение к ООН из-за преступлений Киева против детей - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/gd-1914328715.html
Госдума приняла обращение к ООН из-за преступлений Киева против детей
Госдума приняла обращение к ООН из-за преступлений Киева против детей - РИА Новости, 07.12.2023
Госдума приняла обращение к ООН из-за преступлений Киева против детей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла проект постановления об обращении палат Федерального собрания РФ к ООН в результате преступных действий... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:46
2023-12-07T12:46
общество
госдума рф
киев
оон
россия
европа
анна кузнецова
галина карелова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:167:2873:1783_1920x0_80_0_0_349d1e863456f86535e7c708541e47e2.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла проект постановления об обращении палат Федерального собрания РФ к ООН в результате преступных действий киевского режима.Ранее на заседании 7 декабря Совфед рассмотрел проект обращения к ООН.Российские парламентарии призывают ООН и парламенты стран мира дать оценку действиям Киева в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к расследованию преступлений Киева в этой сфере, говорится в проекте обращения Федерального собрания РФ к Организации Объединенных Наций (ООН), парламентам мира.Документ был разработан в связи с подготовкой промежуточного доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей."Депутаты Государственной Думы и сенаторы Российской Федерации призывают... Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира изучить промежуточный доклад Комиссии, который будет опубликован в начале 2024 года, дать правовую и морально-этическую оценку действиям киевского режима в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к проводимому расследованию с тем, чтобы совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, спасти детей и подростков, находящихся в зоне конфликта на юго-востоке Украины", - говорится в документе.Парламентарии РФ подчеркивают, что беспрецедентному умалчиванию информации о преступлениях Киева в отношении несовершеннолетних, ложной интерпретации фактов о многочисленных злодеяниях украинских военных со стороны западных СМИ "должен быть положен конец"."Ради мирной и процветающей Европы, ради жизни и стабильности на всей планете призываем своих коллег-парламентариев, общественных и политических деятелей, всех неравнодушных людей объединить усилия для помощи детям. Их будущее, а значит и будущее всего человечества сегодня зависит прежде всего от нашей политической воли, ответственности и решимости защитить, воспитать и поддержать подрастающие поколения наших народов и стран", - добавляют законодатели.Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикер Галина Карелова.Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
https://ria.ru/20231206/aes-1914194323.html
https://ria.ru/20231205/zasedanie-1913997516.html
киев
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_876e07874e933c204f5cff5d1811674d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, киев, оон, россия, европа, анна кузнецова, галина карелова, вячеслав володин, совет федерации рф
Общество, Госдума РФ, Киев, ООН, Россия, Европа, Анна Кузнецова, Галина Карелова, Вячеслав Володин, Совет Федерации РФ
Госдума приняла обращение к ООН из-за преступлений Киева против детей

ГД приняла обращение к ООН из-за преступлений Украины против детей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
В холле Государственной Думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла проект постановления об обращении палат Федерального собрания РФ к ООН в результате преступных действий киевского режима.
Ранее на заседании 7 декабря Совфед рассмотрел проект обращения к ООН.
Хмельницкая АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
В ООН призвали не допустить катастрофы на украинских АЭС
6 декабря, 18:35
Российские парламентарии призывают ООН и парламенты стран мира дать оценку действиям Киева в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к расследованию преступлений Киева в этой сфере, говорится в проекте обращения Федерального собрания РФ к Организации Объединенных Наций (ООН), парламентам мира.
Документ был разработан в связи с подготовкой промежуточного доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.
"Депутаты Государственной Думы и сенаторы Российской Федерации призывают... Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира изучить промежуточный доклад Комиссии, который будет опубликован в начале 2024 года, дать правовую и морально-этическую оценку действиям киевского режима в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к проводимому расследованию с тем, чтобы совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, спасти детей и подростков, находящихся в зоне конфликта на юго-востоке Украины", - говорится в документе.
Парламентарии РФ подчеркивают, что беспрецедентному умалчиванию информации о преступлениях Киева в отношении несовершеннолетних, ложной интерпретации фактов о многочисленных злодеяниях украинских военных со стороны западных СМИ "должен быть положен конец".
"Ради мирной и процветающей Европы, ради жизни и стабильности на всей планете призываем своих коллег-парламентариев, общественных и политических деятелей, всех неравнодушных людей объединить усилия для помощи детям. Их будущее, а значит и будущее всего человечества сегодня зависит прежде всего от нашей политической воли, ответственности и решимости защитить, воспитать и поддержать подрастающие поколения наших народов и стран", - добавляют законодатели.
Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикер Галина Карелова.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Заседание СБ ООН по теме поставок оружия Киеву пройдет 11 декабря
5 декабря, 22:23
 
ОбществоГосдума РФКиевООНРоссияЕвропаАнна КузнецоваГалина КареловаВячеслав ВолодинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала