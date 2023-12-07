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Госдума приняла обращение к ООН из-за преступлений Киева против детей
Госдума приняла обращение к ООН из-за преступлений Киева против детей - РИА Новости, 07.12.2023
Госдума приняла обращение к ООН из-за преступлений Киева против детей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла проект постановления об обращении палат Федерального собрания РФ к ООН в результате преступных действий... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:46
2023-12-07T12:46
2023-12-07T12:46
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла проект постановления об обращении палат Федерального собрания РФ к ООН в результате преступных действий киевского режима.Ранее на заседании 7 декабря Совфед рассмотрел проект обращения к ООН.Российские парламентарии призывают ООН и парламенты стран мира дать оценку действиям Киева в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к расследованию преступлений Киева в этой сфере, говорится в проекте обращения Федерального собрания РФ к Организации Объединенных Наций (ООН), парламентам мира.Документ был разработан в связи с подготовкой промежуточного доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей."Депутаты Государственной Думы и сенаторы Российской Федерации призывают... Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира изучить промежуточный доклад Комиссии, который будет опубликован в начале 2024 года, дать правовую и морально-этическую оценку действиям киевского режима в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к проводимому расследованию с тем, чтобы совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, спасти детей и подростков, находящихся в зоне конфликта на юго-востоке Украины", - говорится в документе.Парламентарии РФ подчеркивают, что беспрецедентному умалчиванию информации о преступлениях Киева в отношении несовершеннолетних, ложной интерпретации фактов о многочисленных злодеяниях украинских военных со стороны западных СМИ "должен быть положен конец"."Ради мирной и процветающей Европы, ради жизни и стабильности на всей планете призываем своих коллег-парламентариев, общественных и политических деятелей, всех неравнодушных людей объединить усилия для помощи детям. Их будущее, а значит и будущее всего человечества сегодня зависит прежде всего от нашей политической воли, ответственности и решимости защитить, воспитать и поддержать подрастающие поколения наших народов и стран", - добавляют законодатели.Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикер Галина Карелова.Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
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общество, госдума рф, киев, оон, россия, европа, анна кузнецова, галина карелова, вячеслав володин, совет федерации рф
Общество, Госдума РФ, Киев, ООН, Россия, Европа, Анна Кузнецова, Галина Карелова, Вячеслав Володин, Совет Федерации РФ
Госдума приняла обращение к ООН из-за преступлений Киева против детей
ГД приняла обращение к ООН из-за преступлений Украины против детей
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла проект
постановления об обращении палат Федерального собрания РФ к ООН в результате преступных действий киевского режима.
Ранее на заседании 7 декабря Совфед
рассмотрел проект обращения к ООН.
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Российские парламентарии призывают ООН и парламенты стран мира дать оценку действиям Киева
в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к расследованию преступлений Киева в этой сфере, говорится в проекте обращения Федерального собрания РФ к Организации Объединенных Наций (ООН), парламентам мира.
Документ был разработан в связи с подготовкой промежуточного доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.
"Депутаты Государственной Думы и сенаторы Российской Федерации призывают... Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира изучить промежуточный доклад Комиссии, который будет опубликован в начале 2024 года, дать правовую и морально-этическую оценку действиям киевского режима в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к проводимому расследованию с тем, чтобы совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, спасти детей и подростков, находящихся в зоне конфликта на юго-востоке Украины", - говорится в документе.
Парламентарии РФ подчеркивают, что беспрецедентному умалчиванию информации о преступлениях Киева в отношении несовершеннолетних, ложной интерпретации фактов о многочисленных злодеяниях украинских военных со стороны западных СМИ "должен быть положен конец".
"Ради мирной и процветающей Европы
, ради жизни и стабильности на всей планете призываем своих коллег-парламентариев, общественных и политических деятелей, всех неравнодушных людей объединить усилия для помощи детям. Их будущее, а значит и будущее всего человечества сегодня зависит прежде всего от нашей политической воли, ответственности и решимости защитить, воспитать и поддержать подрастающие поколения наших народов и стран", - добавляют законодатели.
Спикер ГД Вячеслав Володин
ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой
подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса
. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикер Галина Карелова
.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
Заседание СБ ООН по теме поставок оружия Киеву пройдет 11 декабря