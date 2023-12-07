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Форум BRICS+ Fashion Summit в Москве объединил 3,5 миллиона человек

Форум BRICS+ Fashion Summit в Москве объединил 3,5 миллиона человек - РИА Новости, 07.12.2023

Форум BRICS+ Fashion Summit в Москве объединил 3,5 миллиона человек

Международный форум BRICS+ Fashion Summit в Москве объединил 3,5 миллиона человек, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:44

2023-12-07T10:44

2023-12-07T10:44

экономика

москва

брикс

дизайнерский форум brics+ fashion summit

новости культуры

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Международный форум BRICS+ Fashion Summit в Москве объединил 3,5 миллиона человек, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры. "В Москве завершился международный форум BRICS+ Fashion Summit, объединивший дизайнеров, основателей брендов, представителей легкой промышленности и экспертов более чем из 60 стран мира. Гостями мероприятия и зрителями онлайн-трансляций стали 3,5 миллиона человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что общая площадь застройки превысила 106 тысяч квадратных метров. "В шоуруме для бизнеса были представлены коллекции 100 отечественных и 30 зарубежных брендов, в том числе из Китая, Бразилии, Индии, Аргентины, Нигерии и Турции. Профессиональные покупатели отметили высокий уровень организации события. Сейчас продолжается обсуждение сделок на общую сумму 250 миллионов рублей", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину. Сообщается, что в деловой части саммита приняли участие более 220 спикеров из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и стран СНГ. Выступления посмотрели 12 тысяч человек. Наибольшую аудиторию собрали пленарные сессии, посвященные масштабированию модных предприятий на новые рынки, методикам подготовки профильных специалистов и использованию современных технологий в отрасли.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, москва, брикс, дизайнерский форум brics+ fashion summit, новости культуры