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Форум BRICS+ Fashion Summit в Москве объединил 3,5 миллиона человек - РИА Новости, 07.12.2023
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10:44 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/forum-1914287898.html
Форум BRICS+ Fashion Summit в Москве объединил 3,5 миллиона человек
Форум BRICS+ Fashion Summit в Москве объединил 3,5 миллиона человек - РИА Новости, 07.12.2023
Форум BRICS+ Fashion Summit в Москве объединил 3,5 миллиона человек
Международный форум BRICS+ Fashion Summit в Москве объединил 3,5 миллиона человек, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:44
2023-12-07T10:44
экономика
москва
брикс
дизайнерский форум brics+ fashion summit
новости культуры
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Международный форум BRICS+ Fashion Summit в Москве объединил 3,5 миллиона человек, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры. "В Москве завершился международный форум BRICS+ Fashion Summit, объединивший дизайнеров, основателей брендов, представителей легкой промышленности и экспертов более чем из 60 стран мира. Гостями мероприятия и зрителями онлайн-трансляций стали 3,5 миллиона человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что общая площадь застройки превысила 106 тысяч квадратных метров. "В шоуруме для бизнеса были представлены коллекции 100 отечественных и 30 зарубежных брендов, в том числе из Китая, Бразилии, Индии, Аргентины, Нигерии и Турции. Профессиональные покупатели отметили высокий уровень организации события. Сейчас продолжается обсуждение сделок на общую сумму 250 миллионов рублей", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину. Сообщается, что в деловой части саммита приняли участие более 220 спикеров из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и стран СНГ. Выступления посмотрели 12 тысяч человек. Наибольшую аудиторию собрали пленарные сессии, посвященные масштабированию модных предприятий на новые рынки, методикам подготовки профильных специалистов и использованию современных технологий в отрасли.
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экономика, москва, брикс, дизайнерский форум brics+ fashion summit, новости культуры
Экономика, Москва, БРИКС, Дизайнерский форум BRICS+ Fashion Summit, Новости культуры
Форум BRICS+ Fashion Summit в Москве объединил 3,5 миллиона человек

Международный форум BRICS+ Fashion Summit объединил 3,5 миллиона человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПодготовка к сессии форума BRICS+ Fashion Summit
Подготовка к сессии форума BRICS+ Fashion Summit - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Подготовка к сессии форума BRICS+ Fashion Summit. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Международный форум BRICS+ Fashion Summit в Москве объединил 3,5 миллиона человек, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.
«
"В Москве завершился международный форум BRICS+ Fashion Summit, объединивший дизайнеров, основателей брендов, представителей легкой промышленности и экспертов более чем из 60 стран мира. Гостями мероприятия и зрителями онлайн-трансляций стали 3,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общая площадь застройки превысила 106 тысяч квадратных метров.
"В шоуруме для бизнеса были представлены коллекции 100 отечественных и 30 зарубежных брендов, в том числе из Китая, Бразилии, Индии, Аргентины, Нигерии и Турции. Профессиональные покупатели отметили высокий уровень организации события. Сейчас продолжается обсуждение сделок на общую сумму 250 миллионов рублей", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
Сообщается, что в деловой части саммита приняли участие более 220 спикеров из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и стран СНГ. Выступления посмотрели 12 тысяч человек. Наибольшую аудиторию собрали пленарные сессии, посвященные масштабированию модных предприятий на новые рынки, методикам подготовки профильных специалистов и использованию современных технологий в отрасли.
BRICS+ Fashion Summit
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве 28 ноября.

Модель на подиуме во время модного показа бренда нестандартной классики из Китая CHNNYU в рамках BRICS+ Fashion Summit в Государственном историческом музее

BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве 28 ноября.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Помимо модных показов, форум включает деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.

Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Помимо модных показов, форум включает деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Мероприятие проходит на четырех площадках: в Паркинг Галерее парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.

Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Мероприятие проходит на четырех площадках: в Паркинг Галерее парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран.

Модель во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ.

Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Отмечается, что BRICS+ Fashion Summit объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов из разных уголков мира.

Модели на подиуме во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Отмечается, что BRICS+ Fashion Summit объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов из разных уголков мира.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В деловой программе примут участие более 200 спикеров.

Подготовка моделей перед модным показом бренда нестандартной классики из Китая CHNNYU в рамках BRICS+ Fashion Summit в Государственном историческом музее

В деловой программе примут участие более 200 спикеров.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Среди них — главы профильных ассоциаций, основатели брендов, производители, оптовые покупатели и другие представители отрасли.

Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Среди них — главы профильных ассоциаций, основатели брендов, производители, оптовые покупатели и другие представители отрасли.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Специалисты обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.

Модели на подиуме во время модного показа бренда нестандартной классики из Китая CHNNYU в рамках BRICS+ Fashion Summit в Государственном историческом музее

Специалисты обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов.

Модели на подиуме во время модного показа бренда нестандартной классики из Китая CHNNYU в рамках BRICS+ Fashion Summit в Государственном историческом музее

Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Гости смогут посетить лекции, специальные показы, мастер-классы, тематические магазины и sustainable-выставку.

Модель во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Гости смогут посетить лекции, специальные показы, мастер-классы, тематические магазины и sustainable-выставку.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 2 декабря.

Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках BRICS+ Fashion Summit в Российской государственной библиотеке

Форум продлится до 2 декабря.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 12

BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве 28 ноября.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 12

Помимо модных показов, форум включает деловую программу, fashion-интенсив, В2В-шоурум и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 12

Мероприятие проходит на четырех площадках: в Паркинг Галерее парка Зарядье, Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 12

Свои коллекции представят 130 брендов из 20 стран.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 12

Российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 12

Отмечается, что BRICS+ Fashion Summit объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов из разных уголков мира.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 12

В деловой программе примут участие более 200 спикеров.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12

Среди них — главы профильных ассоциаций, основатели брендов, производители, оптовые покупатели и другие представители отрасли.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 12

Специалисты обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 12

Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 12

Гости смогут посетить лекции, специальные показы, мастер-классы, тематические магазины и sustainable-выставку.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 12

Форум продлится до 2 декабря.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
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