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В ЕС заявили о стремлении к стабильным и взаимовыгодным связям с Китаем
В ЕС заявили о стремлении к стабильным и взаимовыгодным связям с Китаем - РИА Новости, 07.12.2023
В ЕС заявили о стремлении к стабильным и взаимовыгодным связям с Китаем
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил на саммите, что ЕС стремится к "стабильным и взаимовыгодным" отношениям с Китаем. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T08:27
2023-12-07T08:27
2023-12-07T08:32
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китай
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шарль мишель
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил на саммите, что ЕС стремится к "стабильным и взаимовыгодным" отношениям с Китаем. "Мы едины в своей приверженности установлению стабильных и взаимовыгодных отношений с Китаем", - приводит агентство Франс Пресс вступительное слово Мишеля в Пекине на саммите Китай-ЕС. Мишель добавил, что блок хотел бы установить связи с Китаем, основанные на "принципах прозрачности, предсказуемости и взаимности". В четверг в Пекине пройдет саммит Китай-ЕС, где Китай будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян, а ЕС - глава Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
https://ria.ru/20231203/kitay-1913370888.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, евросоюз, евросовет, шарль мишель
В мире, Китай, Евросоюз, Евросовет, Шарль Мишель
В ЕС заявили о стремлении к стабильным и взаимовыгодным связям с Китаем
Мишель: ЕС стремится к связям с Китаем, основанным на прозрачности и взаимности