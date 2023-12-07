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В ЕС заявили о стремлении к стабильным и взаимовыгодным связям с Китаем - РИА Новости, 07.12.2023
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08:27 07.12.2023 (обновлено: 08:32 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/es-1914261904.html
В ЕС заявили о стремлении к стабильным и взаимовыгодным связям с Китаем
В ЕС заявили о стремлении к стабильным и взаимовыгодным связям с Китаем - РИА Новости, 07.12.2023
В ЕС заявили о стремлении к стабильным и взаимовыгодным связям с Китаем
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил на саммите, что ЕС стремится к "стабильным и взаимовыгодным" отношениям с Китаем. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T08:27
2023-12-07T08:32
в мире
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евросоюз
евросовет
шарль мишель
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил на саммите, что ЕС стремится к "стабильным и взаимовыгодным" отношениям с Китаем. "Мы едины в своей приверженности установлению стабильных и взаимовыгодных отношений с Китаем", - приводит агентство Франс Пресс вступительное слово Мишеля в Пекине на саммите Китай-ЕС. Мишель добавил, что блок хотел бы установить связи с Китаем, основанные на "принципах прозрачности, предсказуемости и взаимности". В четверг в Пекине пройдет саммит Китай-ЕС, где Китай будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян, а ЕС - глава Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
https://ria.ru/20231203/kitay-1913370888.html
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в мире, китай, евросоюз, евросовет, шарль мишель
В мире, Китай, Евросоюз, Евросовет, Шарль Мишель
В ЕС заявили о стремлении к стабильным и взаимовыгодным связям с Китаем

Мишель: ЕС стремится к связям с Китаем, основанным на прозрачности и взаимности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил на саммите, что ЕС стремится к "стабильным и взаимовыгодным" отношениям с Китаем.
"Мы едины в своей приверженности установлению стабильных и взаимовыгодных отношений с Китаем", - приводит агентство Франс Пресс вступительное слово Мишеля в Пекине на саммите Китай-ЕС.
Мишель добавил, что блок хотел бы установить связи с Китаем, основанные на "принципах прозрачности, предсказуемости и взаимности".
В четверг в Пекине пройдет саммит Китай-ЕС, где Китай будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян, а ЕС - глава Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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В миреКитайЕвросоюзЕвросоветШарль Мишель
 
 
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