https://ria.ru/20231207/es-1914261904.html

В ЕС заявили о стремлении к стабильным и взаимовыгодным связям с Китаем

В ЕС заявили о стремлении к стабильным и взаимовыгодным связям с Китаем - РИА Новости, 07.12.2023

В ЕС заявили о стремлении к стабильным и взаимовыгодным связям с Китаем

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил на саммите, что ЕС стремится к "стабильным и взаимовыгодным" отношениям с Китаем. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T08:27

2023-12-07T08:27

2023-12-07T08:32

в мире

китай

евросоюз

евросовет

шарль мишель

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил на саммите, что ЕС стремится к "стабильным и взаимовыгодным" отношениям с Китаем. "Мы едины в своей приверженности установлению стабильных и взаимовыгодных отношений с Китаем", - приводит агентство Франс Пресс вступительное слово Мишеля в Пекине на саммите Китай-ЕС. Мишель добавил, что блок хотел бы установить связи с Китаем, основанные на "принципах прозрачности, предсказуемости и взаимности". В четверг в Пекине пройдет саммит Китай-ЕС, где Китай будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян, а ЕС - глава Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

https://ria.ru/20231203/kitay-1913370888.html

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, евросоюз, евросовет, шарль мишель