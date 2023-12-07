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Экспорт продукции предприятий АПК Вологодчины вырос в полтора раза - РИА Новости, 07.12.2023
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Вологодская область
 
16:27 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/eksport-1914419123.html
Экспорт продукции предприятий АПК Вологодчины вырос в полтора раза
Экспорт продукции предприятий АПК Вологодчины вырос в полтора раза - РИА Новости, 07.12.2023
Экспорт продукции предприятий АПК Вологодчины вырос в полтора раза
Экспорт продовольственных товаров из Вологодской области за рубеж увеличился в полтора раза, сообщил врио губернатора области Георгий Филимонов. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:27
2023-12-07T16:27
вологодская область
георгий филимонов
экспорт
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ВОЛОГДА, 7 дек – РИА Новости. Экспорт продовольственных товаров из Вологодской области за рубеж увеличился в полтора раза, сообщил врио губернатора области Георгий Филимонов. "На текущий год целевой показатель по объемам экспорта продукции агропромышленного комплекса для Вологодской области был установлен на уровне 38,8 миллиона долларов США. При этом, по предварительной статистике, за 11 месяцев с начала года предприятиями региона поставлено за рубеж продукции АПК на сумму более 63,7 миллиона долларов. Это больше плана в 1,6 раза", - сказал Филимонов. Кроме того, это больше уровня 2021 года, когда среди экспортеров продуктов питания были и страны Европы. Тогда экспорт продовольственных товаров составил порядка 35 миллионов долларов. Сейчас продукция предприятий АПК поставляется в 25 стран дальнего и ближнего зарубежья. Лидерами по закупкам являются Узбекистан, Китай, Белоруссия и Казахстан. По словам Филимонова, в структуре экспорта продукции пищевой промышленности большую часть составляет детское питание, на втором месте - мука тонкого и грубого помола и готовые корма для животных, на третьем – кондитерские изделия, на четвертом – жиры и масла животного происхождения, на пятом - алкоголь. В Вологодской области с 2019 года реализуется проект "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", инициированного президентом России.
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георгий филимонов, экспорт
Вологодская область, Георгий Филимонов, Экспорт

Экспорт продукции предприятий АПК Вологодчины вырос в полтора раза

© Фото предоставлено Минсельхозом МОЗаместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов
Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов
© Фото предоставлено Минсельхозом МО
Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов
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ВОЛОГДА, 7 дек – РИА Новости. Экспорт продовольственных товаров из Вологодской области за рубеж увеличился в полтора раза, сообщил врио губернатора области Георгий Филимонов.
"На текущий год целевой показатель по объемам экспорта продукции агропромышленного комплекса для Вологодской области был установлен на уровне 38,8 миллиона долларов США. При этом, по предварительной статистике, за 11 месяцев с начала года предприятиями региона поставлено за рубеж продукции АПК на сумму более 63,7 миллиона долларов. Это больше плана в 1,6 раза", - сказал Филимонов.
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Кроме того, это больше уровня 2021 года, когда среди экспортеров продуктов питания были и страны Европы. Тогда экспорт продовольственных товаров составил порядка 35 миллионов долларов. Сейчас продукция предприятий АПК поставляется в 25 стран дальнего и ближнего зарубежья. Лидерами по закупкам являются Узбекистан, Китай, Белоруссия и Казахстан.
По словам Филимонова, в структуре экспорта продукции пищевой промышленности большую часть составляет детское питание, на втором месте - мука тонкого и грубого помола и готовые корма для животных, на третьем – кондитерские изделия, на четвертом – жиры и масла животного происхождения, на пятом - алкоголь.
В Вологодской области с 2019 года реализуется проект "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", инициированного президентом России.
 
Вологодская областьГеоргий ФилимоновЭкспорт
 
 
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