https://ria.ru/20231207/eksport-1914419123.html

Экспорт продукции предприятий АПК Вологодчины вырос в полтора раза

Экспорт продукции предприятий АПК Вологодчины вырос в полтора раза - РИА Новости, 07.12.2023

Экспорт продукции предприятий АПК Вологодчины вырос в полтора раза

Экспорт продовольственных товаров из Вологодской области за рубеж увеличился в полтора раза, сообщил врио губернатора области Георгий Филимонов. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:27

2023-12-07T16:27

2023-12-07T16:27

вологодская область

георгий филимонов

экспорт

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ВОЛОГДА, 7 дек – РИА Новости. Экспорт продовольственных товаров из Вологодской области за рубеж увеличился в полтора раза, сообщил врио губернатора области Георгий Филимонов. "На текущий год целевой показатель по объемам экспорта продукции агропромышленного комплекса для Вологодской области был установлен на уровне 38,8 миллиона долларов США. При этом, по предварительной статистике, за 11 месяцев с начала года предприятиями региона поставлено за рубеж продукции АПК на сумму более 63,7 миллиона долларов. Это больше плана в 1,6 раза", - сказал Филимонов. Кроме того, это больше уровня 2021 года, когда среди экспортеров продуктов питания были и страны Европы. Тогда экспорт продовольственных товаров составил порядка 35 миллионов долларов. Сейчас продукция предприятий АПК поставляется в 25 стран дальнего и ближнего зарубежья. Лидерами по закупкам являются Узбекистан, Китай, Белоруссия и Казахстан. По словам Филимонова, в структуре экспорта продукции пищевой промышленности большую часть составляет детское питание, на втором месте - мука тонкого и грубого помола и готовые корма для животных, на третьем – кондитерские изделия, на четвертом – жиры и масла животного происхождения, на пятом - алкоголь. В Вологодской области с 2019 года реализуется проект "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", инициированного президентом России.

https://ria.ru/20231129/byudzhet-1912665807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов, экспорт