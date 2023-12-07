https://ria.ru/20231207/donor-1914309257.html
В России число доноров костного мозга выросло в 2,6 раза, заявила Голикова
В России число доноров костного мозга выросло в 2,6 раза, заявила Голикова - РИА Новости, 07.12.2023
В России число доноров костного мозга выросло в 2,6 раза, заявила Голикова
Количество доноров костного мозга, включенных в федеральный регистр, увеличилось в 2,6 раза и составило 301 тысячу потенциальных доноров, сообщила вице-премьер... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:59
2023-12-07T11:59
2023-12-07T11:59
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татьяна голикова
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Количество доноров костного мозга, включенных в федеральный регистр, увеличилось в 2,6 раза и составило 301 тысячу потенциальных доноров, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Если на старте в сентябре 2022 года, когда федеральный регистр запускался, мы имели данные, собранные за десять лет, о 112 тысячах доноров костного мозга, то за прошедший период цифра увеличить в 2,6 раза и составила 301 тысячу потенциальных доноров", - сказала Голикова во время подведения итогов первого года работы Федерального регистра доноров костного мозга. По ее словам, на сегодняшний день прогнозная потребность трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток составляет порядка 5 тысяч в год, из них неродственных доноров – 650 случаев в год. Она отметила, что еще в 2021 году больше чем для половины пациентов было невозможно найти донора в России, поэтому по поручению президента РФ с 1 сентября 2022 года создан и действует российский федеральный регистр доноров костного мозга, в систему которого загружены все имеющиеся до этого разрозненные базы данных как государственных организаций, так и некоммерческих локальных регистров.
https://sn.ria.ru/20231201/fmba-1913143752.html
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россия, татьяна голикова, здоровье - общество
Россия, Татьяна Голикова, Здоровье - Общество
В России число доноров костного мозга выросло в 2,6 раза, заявила Голикова
Голикова: число доноров костного мозга в федеральном регистре выросло в 2,6 раза
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Количество доноров костного мозга, включенных в федеральный регистр, увеличилось в 2,6 раза и составило 301 тысячу потенциальных доноров, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Если на старте в сентябре 2022 года, когда федеральный регистр запускался, мы имели данные, собранные за десять лет, о 112 тысячах доноров костного мозга, то за прошедший период цифра увеличить в 2,6 раза и составила 301 тысячу потенциальных доноров", - сказала Голикова во время подведения итогов первого года работы Федерального регистра доноров костного мозга.
Татьяна Голикова отметила работу ФМБА России
По ее словам, на сегодняшний день прогнозная потребность трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток составляет порядка 5 тысяч в год, из них неродственных доноров – 650 случаев в год.
Она отметила, что еще в 2021 году больше чем для половины пациентов было невозможно найти донора в России, поэтому по поручению президента РФ с 1 сентября 2022 года создан и действует российский федеральный регистр доноров костного мозга, в систему которого загружены все имеющиеся до этого разрозненные базы данных как государственных организаций, так и некоммерческих локальных регистров.
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