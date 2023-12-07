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В России число доноров костного мозга выросло в 2,6 раза, заявила Голикова - РИА Новости, 07.12.2023
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11:59 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/donor-1914309257.html
В России число доноров костного мозга выросло в 2,6 раза, заявила Голикова
В России число доноров костного мозга выросло в 2,6 раза, заявила Голикова - РИА Новости, 07.12.2023
В России число доноров костного мозга выросло в 2,6 раза, заявила Голикова
Количество доноров костного мозга, включенных в федеральный регистр, увеличилось в 2,6 раза и составило 301 тысячу потенциальных доноров, сообщила вице-премьер... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:59
2023-12-07T11:59
россия
татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Количество доноров костного мозга, включенных в федеральный регистр, увеличилось в 2,6 раза и составило 301 тысячу потенциальных доноров, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Если на старте в сентябре 2022 года, когда федеральный регистр запускался, мы имели данные, собранные за десять лет, о 112 тысячах доноров костного мозга, то за прошедший период цифра увеличить в 2,6 раза и составила 301 тысячу потенциальных доноров", - сказала Голикова во время подведения итогов первого года работы Федерального регистра доноров костного мозга. По ее словам, на сегодняшний день прогнозная потребность трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток составляет порядка 5 тысяч в год, из них неродственных доноров – 650 случаев в год. Она отметила, что еще в 2021 году больше чем для половины пациентов было невозможно найти донора в России, поэтому по поручению президента РФ с 1 сентября 2022 года создан и действует российский федеральный регистр доноров костного мозга, в систему которого загружены все имеющиеся до этого разрозненные базы данных как государственных организаций, так и некоммерческих локальных регистров.
https://sn.ria.ru/20231201/fmba-1913143752.html
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россия, татьяна голикова, здоровье - общество
Россия, Татьяна Голикова, Здоровье - Общество
В России число доноров костного мозга выросло в 2,6 раза, заявила Голикова

Голикова: число доноров костного мозга в федеральном регистре выросло в 2,6 раза

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Количество доноров костного мозга, включенных в федеральный регистр, увеличилось в 2,6 раза и составило 301 тысячу потенциальных доноров, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Если на старте в сентябре 2022 года, когда федеральный регистр запускался, мы имели данные, собранные за десять лет, о 112 тысячах доноров костного мозга, то за прошедший период цифра увеличить в 2,6 раза и составила 301 тысячу потенциальных доноров", - сказала Голикова во время подведения итогов первого года работы Федерального регистра доноров костного мозга.
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По ее словам, на сегодняшний день прогнозная потребность трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток составляет порядка 5 тысяч в год, из них неродственных доноров – 650 случаев в год.
Она отметила, что еще в 2021 году больше чем для половины пациентов было невозможно найти донора в России, поэтому по поручению президента РФ с 1 сентября 2022 года создан и действует российский федеральный регистр доноров костного мозга, в систему которого загружены все имеющиеся до этого разрозненные базы данных как государственных организаций, так и некоммерческих локальных регистров.
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