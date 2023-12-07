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Памфилова: ЦИК разработает критерии применения ДЭГ на выборах в регионах
Памфилова: ЦИК разработает критерии применения ДЭГ на выборах в регионах - РИА Новости, 07.12.2023
Памфилова: ЦИК разработает критерии применения ДЭГ на выборах в регионах
В ближайшее время будут разработаны критерии применения дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ в регионах, главный критерий - наличие... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:57
2023-12-07T10:57
2023-12-07T11:48
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В ближайшее время будут разработаны критерии применения дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ в регионах, главный критерий - наличие опыта проведения ДЭГ, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "В ближайшее время также решим вопрос, в каких регионах будет применяться дистанционное электронное голосование, главный критерий - уже наличие опыта", - сказала Памфилова, выступая на пленарном заседании Совета Федерации. По ее словам, дистанционное голосование будет только в тех регионах, где оно уже проходило."Мы не собираемся во время президентской кампании рисковать. Только оценим, как проходило голосование в регионах прежде, и на основании этого, на основании их заявок, будем принимать решение. Но в любом случае это будет не более 30 регионов, не более трети регионов", - отметила она.Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.
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Совет Федерации РФ, Элла Памфилова, Политика, Россия, Общество
Памфилова: ЦИК разработает критерии применения ДЭГ на выборах в регионах
Памфилова: ЦИК вскоре разработает критерии применения ДЭГ на выборах в регионах
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В ближайшее время будут разработаны критерии применения дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ в регионах, главный критерий - наличие опыта проведения ДЭГ, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«
"В ближайшее время также решим вопрос, в каких регионах будет применяться дистанционное электронное голосование, главный критерий - уже наличие опыта", - сказала Памфилова, выступая на пленарном заседании Совета Федерации
.
По ее словам, дистанционное голосование будет только в тех регионах, где оно уже проходило.
"Мы не собираемся во время президентской кампании рисковать. Только оценим, как проходило голосование в регионах прежде, и на основании этого, на основании их заявок, будем принимать решение. Но в любом случае это будет не более 30 регионов, не более трети регионов", - отметила она.
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.
Памфилова считает, что электронное голосование никогда не вытеснит обычное