https://ria.ru/20231207/deg-1914292237.html

Памфилова: ЦИК разработает критерии применения ДЭГ на выборах в регионах

Памфилова: ЦИК разработает критерии применения ДЭГ на выборах в регионах - РИА Новости, 07.12.2023

Памфилова: ЦИК разработает критерии применения ДЭГ на выборах в регионах

В ближайшее время будут разработаны критерии применения дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ в регионах, главный критерий - наличие... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:57

2023-12-07T10:57

2023-12-07T11:48

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элла памфилова

политика

россия

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В ближайшее время будут разработаны критерии применения дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ в регионах, главный критерий - наличие опыта проведения ДЭГ, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "В ближайшее время также решим вопрос, в каких регионах будет применяться дистанционное электронное голосование, главный критерий - уже наличие опыта", - сказала Памфилова, выступая на пленарном заседании Совета Федерации. По ее словам, дистанционное голосование будет только в тех регионах, где оно уже проходило."Мы не собираемся во время президентской кампании рисковать. Только оценим, как проходило голосование в регионах прежде, и на основании этого, на основании их заявок, будем принимать решение. Но в любом случае это будет не более 30 регионов, не более трети регионов", - отметила она.Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.

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совет федерации рф, элла памфилова, политика, россия, общество