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Российское посольство прокомментировало запрет на сожжение Корана в Дании - РИА Новости, 07.12.2023
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Религия
 
20:51 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/daniya-1914482800.html
Российское посольство прокомментировало запрет на сожжение Корана в Дании
Российское посольство прокомментировало запрет на сожжение Корана в Дании - РИА Новости, 07.12.2023
Российское посольство прокомментировало запрет на сожжение Корана в Дании
Принимаемые в Дании законы относятся ко внутренним делам страны, однако законные меры по пресечению разжигания ненависти на основе религии востребованы, заявили РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T20:51
2023-12-07T20:51
религия
дания
копенгаген
швеция
организация исламского сотрудничества
общество
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Принимаемые в Дании законы относятся ко внутренним делам страны, однако законные меры по пресечению разжигания ненависти на основе религии востребованы, заявили в посольстве РФ в Копенгагене, комментируя принятый парламентом Дании закон, запрещающий сжигать Коран. "Законотворческая деятельность датского парламента — внутреннее дело Дании. Однако любые законные меры по пресечению выходок, направленных на разжигание ненависти на основе религии, востребованы", — говорится в комментарии, поступившем в распоряжение РИА Новости. В диппредставительстве также отметили, что в связи с серией кощунственных акций по сожжению Корана в Копенгагене посольство призывало датские власти к недопущению публичного глумления над чувствами верующих и привлечению виновных в этом к ответственности. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что парламент Дании принял закон о запрете сожжения религиозных текстов, тем самым запретив акции сожжения в том числе и Корана. Правительство Дании в конце октября представило законопроект о запрете "неприемлемого обращения" с текстами, имеющими существенное значение для признанных религиозных сообществ, на фоне возросшей из-за сожжений Корана террористической угрозы. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана неоднократно проходили в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
https://ria.ru/20231128/koran-1912321817.html
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дания, копенгаген, швеция, организация исламского сотрудничества, общество
Религия, Дания, Копенгаген, Швеция, Организация исламского сотрудничества, Общество
Российское посольство прокомментировало запрет на сожжение Корана в Дании

Посольство РФ в Дании поддержало борьбу с разжиганием ненависти

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКнига в руках мусульманина
Книга в руках мусульманина - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Принимаемые в Дании законы относятся ко внутренним делам страны, однако законные меры по пресечению разжигания ненависти на основе религии востребованы, заявили в посольстве РФ в Копенгагене, комментируя принятый парламентом Дании закон, запрещающий сжигать Коран.
"Законотворческая деятельность датского парламента — внутреннее дело Дании. Однако любые законные меры по пресечению выходок, направленных на разжигание ненависти на основе религии, востребованы", — говорится в комментарии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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В диппредставительстве также отметили, что в связи с серией кощунственных акций по сожжению Корана в Копенгагене посольство призывало датские власти к недопущению публичного глумления над чувствами верующих и привлечению виновных в этом к ответственности.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что парламент Дании принял закон о запрете сожжения религиозных текстов, тем самым запретив акции сожжения в том числе и Корана.
Правительство Дании в конце октября представило законопроект о запрете "неприемлемого обращения" с текстами, имеющими существенное значение для признанных религиозных сообществ, на фоне возросшей из-за сожжений Корана террористической угрозы.
Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана неоднократно проходили в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
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