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Блинкен попытался оправдаться после скандального видео с ним и Байденом - РИА Новости, 07.12.2023
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21:09 07.12.2023 (обновлено: 21:52 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/blinken-1914485690.html
Блинкен попытался оправдаться после скандального видео с ним и Байденом
Блинкен попытался оправдаться после скандального видео с ним и Байденом - РИА Новости, 07.12.2023
Блинкен попытался оправдаться после скандального видео с ним и Байденом
Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил усталостью свою реакцию на слова президента Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине, пишет Politico. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T21:09
2023-12-07T21:52
в мире
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государственный департамент сша
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил усталостью свою реакцию на слова президента Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине, пишет Politico.В середине ноября глава Белого дома встретился с китайским лидером на полях проходившего в Сан-Франциско саммита АТЭС. После переговоров Байден провел пресс-конференцию, на которой назвал Си Цзиньпина диктатором. После этого в Сети начало активно распространятся видео, где запечатлена реакция Блинкена на слова американского президента. По мнению пользователей, он выглядел ошеломленным и будто неодобрительно качал головой."Я хочу сказать, что у нас был очень длинный день, очень важный и напряженный разговор с Китаем. Моя шея немного затекла. И знаете, такое бывает", — приводит издание объяснение главы Госдепа.Отмечается, что этот ролик с Блинкеном, который, казалось, поморщился после грубого высказывания Байдена, немедленно стал вирусным.
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в мире, китай, сша, джо байден, энтони блинкен, си цзиньпин, государственный департамент сша
В мире, Китай, США, Джо Байден, Энтони Блинкен, Си Цзиньпин, Государственный департамент США
Блинкен попытался оправдаться после скандального видео с ним и Байденом

Блинкен объяснил усталостью реакцию на слова Байдена о диктаторе Си Цзиньпине

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил усталостью свою реакцию на слова президента Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине, пишет Politico.
В середине ноября глава Белого дома встретился с китайским лидером на полях проходившего в Сан-Франциско саммита АТЭС. После переговоров Байден провел пресс-конференцию, на которой назвал Си Цзиньпина диктатором. После этого в Сети начало активно распространятся видео, где запечатлена реакция Блинкена на слова американского президента. По мнению пользователей, он выглядел ошеломленным и будто неодобрительно качал головой.
"Я хочу сказать, что у нас был очень длинный день, очень важный и напряженный разговор с Китаем. Моя шея немного затекла. И знаете, такое бывает", — приводит издание объяснение главы Госдепа.
Отмечается, что этот ролик с Блинкеном, который, казалось, поморщился после грубого высказывания Байдена, немедленно стал вирусным.
Госсекретарь Блинкен на встрече президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином
В США нашли странную деталь в поведении Блинкена на встрече с Си Цзиньпином
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В миреКитайСШАДжо БайденЭнтони БлинкенСи ЦзиньпинГосударственный департамент США
 
 
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