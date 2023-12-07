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Блинкен попытался оправдаться после скандального видео с ним и Байденом

Блинкен попытался оправдаться после скандального видео с ним и Байденом - РИА Новости, 07.12.2023

Блинкен попытался оправдаться после скандального видео с ним и Байденом

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил усталостью свою реакцию на слова президента Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине, пишет Politico. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T21:09

2023-12-07T21:09

2023-12-07T21:52

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государственный департамент сша

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил усталостью свою реакцию на слова президента Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине, пишет Politico.В середине ноября глава Белого дома встретился с китайским лидером на полях проходившего в Сан-Франциско саммита АТЭС. После переговоров Байден провел пресс-конференцию, на которой назвал Си Цзиньпина диктатором. После этого в Сети начало активно распространятся видео, где запечатлена реакция Блинкена на слова американского президента. По мнению пользователей, он выглядел ошеломленным и будто неодобрительно качал головой."Я хочу сказать, что у нас был очень длинный день, очень важный и напряженный разговор с Китаем. Моя шея немного затекла. И знаете, такое бывает", — приводит издание объяснение главы Госдепа.Отмечается, что этот ролик с Блинкеном, который, казалось, поморщился после грубого высказывания Байдена, немедленно стал вирусным.

https://ria.ru/20231115/blinken-1909709414.html

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в мире, китай, сша, джо байден, энтони блинкен, си цзиньпин, государственный департамент сша