https://ria.ru/20231207/bespilotnik-1914335351.html

В Воронежской области перехватили беспилотник

В Воронежской области перехватили беспилотник - РИА Новости, 07.12.2023

В Воронежской области перехватили беспилотник

Беспилотник перехвачен и уничтожен системами радиоэлектронной борьбы на территории Воронежской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:08

2023-12-07T13:08

2023-12-07T13:13

воронежская область

специальная военная операция на украине

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Беспилотник перехвачен и уничтожен системами радиоэлектронной борьбы на территории Воронежской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."На территории Воронежской области системами РЭБ обнаружен и перехвачен беспилотный летательный аппарат. Жертв и разрушений нет. Ситуацию в регионе держу под контролем. Благодарен нашим военнослужащим за эффективную работу!" - написал Гусев.

воронежская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, александр гусев (губернатор)