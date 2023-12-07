https://ria.ru/20231207/bespilotnik-1914335351.html
В Воронежской области перехватили беспилотник
В Воронежской области перехватили беспилотник - РИА Новости, 07.12.2023
В Воронежской области перехватили беспилотник
Беспилотник перехвачен и уничтожен системами радиоэлектронной борьбы на территории Воронежской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:08
2023-12-07T13:08
2023-12-07T13:13
воронежская область
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831277765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5438e62896798e6b36fd41f06fcde2ef.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Беспилотник перехвачен и уничтожен системами радиоэлектронной борьбы на территории Воронежской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."На территории Воронежской области системами РЭБ обнаружен и перехвачен беспилотный летательный аппарат. Жертв и разрушений нет. Ситуацию в регионе держу под контролем. Благодарен нашим военнослужащим за эффективную работу!" - написал Гусев.
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831277765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ecda6b7ed49deaeb89961b483a64369.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области перехватили беспилотник
Губернатор Гусев: силы РЭБ перехватили дрон в Воронежской области