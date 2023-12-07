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В Воронежской области перехватили беспилотник - РИА Новости, 07.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 07.12.2023 (обновлено: 13:13 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/bespilotnik-1914335351.html
В Воронежской области перехватили беспилотник
В Воронежской области перехватили беспилотник - РИА Новости, 07.12.2023
В Воронежской области перехватили беспилотник
Беспилотник перехвачен и уничтожен системами радиоэлектронной борьбы на территории Воронежской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:08
2023-12-07T13:13
воронежская область
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Беспилотник перехвачен и уничтожен системами радиоэлектронной борьбы на территории Воронежской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."На территории Воронежской области системами РЭБ обнаружен и перехвачен беспилотный летательный аппарат. Жертв и разрушений нет. Ситуацию в регионе держу под контролем. Благодарен нашим военнослужащим за эффективную работу!" - написал Гусев.
воронежская область
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РИА Новости
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области перехватили беспилотник

Губернатор Гусев: силы РЭБ перехватили дрон в Воронежской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Беспилотник перехвачен и уничтожен системами радиоэлектронной борьбы на территории Воронежской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"На территории Воронежской области системами РЭБ обнаружен и перехвачен беспилотный летательный аппарат. Жертв и разрушений нет. Ситуацию в регионе держу под контролем. Благодарен нашим военнослужащим за эффективную работу!" - написал Гусев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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