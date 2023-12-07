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На кольцевой автодороге в Петербурге сгорел автобус

На кольцевой автодороге в Петербурге сгорел автобус - РИА Новости, 07.12.2023

На кольцевой автодороге в Петербурге сгорел автобус

Автобус загорелся на кольцевой автодороге (КАД) в Красносельском районе Петербурга, он выгорел полностью, люди не пострадали, сообщает пресс-служба ГУМЧС по... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:11

2023-12-07T12:11

2023-12-07T12:11

происшествия

санкт-петербург

красносельский район

кад

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Автобус загорелся на кольцевой автодороге (КАД) в Красносельском районе Петербурга, он выгорел полностью, люди не пострадали, сообщает пресс-служба ГУМЧС по городу в Telegram-канале. "В 09.32 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, КАД (внутреннее кольцо) 80 км. В автобусе происходило горение по всей площади", - сообщает пресс-служба. По данным ведомства, в 09.57 пожар ликвидирован, сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

https://ria.ru/20231022/avtobus-1904472678.html

санкт-петербург

красносельский район

кад

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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, кад, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)