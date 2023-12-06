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Захарова предложила послам недружественных стран посетить выставку "Россия"

Захарова предложила послам недружественных стран посетить выставку "Россия" - РИА Новости, 06.12.2023

Захарова предложила послам недружественных стран посетить выставку "Россия"

Российская сторона готова организовать для недавно аккредитованных послов, в том числе из недружественных государств, визит на выставку-форум "Россия", сообщила РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:37

2023-12-06T13:37

2023-12-06T13:37

выставка-форум "россия"

мария захарова

россия

москва

выставка-форум "россия"

вднх

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российская сторона готова организовать для недавно аккредитованных послов, в том числе из недружественных государств, визит на выставку-форум "Россия", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Президент РФ Владимир Путин, принимавший 4 декабря верительные грамоты новых послов ряда государств, порекомендовал дипломатам посетить выставку. По его словам, там гости смогут "на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия, чем она живет". Захарова отметила, что еще 15 ноября для высокопоставленных дипломатов из более чем 70 стран провели визит на выставку. "С учетом того, что обращение президента 4 декабря было адресовано вновь прибывшим послам, то есть тем, которые только сейчас приступают к своим функциональным обязанностям - кстати говоря, там были и послы из недружественных стран, - мы с удовольствием сделаем все, чтобы организовать для них дополнительное посещение выставки-форму "Россия", - сказала Захарова на брифинге.

россия

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мария захарова, россия, москва, выставка-форум "россия", вднх