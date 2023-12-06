https://ria.ru/20231206/vyplata-1914189468.html

Многодетные Ленобласти могут купить дом на единовременную денежную выплату

Многодетные Ленобласти могут купить дом на единовременную денежную выплату - РИА Новости, 06.12.2023

Многодетные Ленобласти могут купить дом на единовременную денежную выплату

Многодетные семьи Ленинградской области могут воспользоваться сертификатом на единовременную денежную выплату (ЕДВ) для приобретения частного жилья, сообщил... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:17

2023-12-06T18:17

2023-12-06T18:18

ленинградская область

кировский район

александр дрозденко

социальные выплаты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Многодетные семьи Ленинградской области могут воспользоваться сертификатом на единовременную денежную выплату (ЕДВ) для приобретения частного жилья, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем личном телеграмм-канале. Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения предоставляется семьям, в которых одновременно родились три и более детей, напомнили в пресс-службе областной администрации. Размер выплаты составляет три миллиона рублей, а сертификат будет действовать три года со дня выдачи. "С нынешнего года "сертификат на тройняшек" в Ленобласти можно потратить не только на покупку квартиры, но и на погашение ипотеки, и на строительство дома. Навстречу Году семьи, который объявил президент России Владимир Путин, меры поддержки семей, а тем более многодетных, будут удобнее и доступнее", — отметил глава Ленобласти. Сертификат на приобретение собственного жилья Дрозденко вручил во время рабочей поездки в Кировский район, где проживают Артем и Ирина Кудрявцевы. В этом году они стали родителями тройняшек, а всего в их семье шестеро детей. Поэтому ЕДВ, который позволяет приобрести жилье, поможет им переехать в собственный частный дом, добавил глава региона.

https://ria.ru/20231129/drozdenko-1912566528.html

кировский район

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Артем Смирнов

кировский район, александр дрозденко, социальные выплаты