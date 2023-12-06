https://ria.ru/20231206/vyplata-1914189468.html
Многодетные Ленобласти могут купить дом на единовременную денежную выплату
Многодетные Ленобласти могут купить дом на единовременную денежную выплату - РИА Новости, 06.12.2023
Многодетные Ленобласти могут купить дом на единовременную денежную выплату
Многодетные семьи Ленинградской области могут воспользоваться сертификатом на единовременную денежную выплату (ЕДВ) для приобретения частного жилья, сообщил... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:17
2023-12-06T18:17
2023-12-06T18:18
ленинградская область
кировский район
александр дрозденко
социальные выплаты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Многодетные семьи Ленинградской области могут воспользоваться сертификатом на единовременную денежную выплату (ЕДВ) для приобретения частного жилья, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем личном телеграмм-канале. Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения предоставляется семьям, в которых одновременно родились три и более детей, напомнили в пресс-службе областной администрации. Размер выплаты составляет три миллиона рублей, а сертификат будет действовать три года со дня выдачи. "С нынешнего года "сертификат на тройняшек" в Ленобласти можно потратить не только на покупку квартиры, но и на погашение ипотеки, и на строительство дома. Навстречу Году семьи, который объявил президент России Владимир Путин, меры поддержки семей, а тем более многодетных, будут удобнее и доступнее", — отметил глава Ленобласти. Сертификат на приобретение собственного жилья Дрозденко вручил во время рабочей поездки в Кировский район, где проживают Артем и Ирина Кудрявцевы. В этом году они стали родителями тройняшек, а всего в их семье шестеро детей. Поэтому ЕДВ, который позволяет приобрести жилье, поможет им переехать в собственный частный дом, добавил глава региона.
https://ria.ru/20231129/drozdenko-1912566528.html
кировский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировский район, александр дрозденко, социальные выплаты
Ленинградская область , Кировский район, Александр Дрозденко, Социальные выплаты