Совфед 7 декабря обсудит вопрос о назначении выборов президента
Совфед 7 декабря обсудит вопрос о назначении выборов президента РФ на 17 марта
Здание Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Совет Федерации 7 декабря обсудит вопрос о назначении выборов президента на 17 марта следующего года, его включили в повестку заседания, которая опубликована на сайте верхней палаты парламента.
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"Назначить выборы президента России на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", — говорится в проекте постановления, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
По конституции президентские выборы назначает Совфед. Верхняя палата парламента должна принять решение не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов главы государства принимают большинством голосов от общего числа сенаторов и оформляют постановлением Совета Федерации. Его должны опубликовать в СМИ не позднее чем через пять дней со дня принятия.
Выборы президента России пройдут в следующем году. Избирательная кампания еще не стартовала, о намерении баллотироваться на этот пост Владимир Путин пока не заявлял.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вряд ли кто-то сможет соперничать с нынешним главой государства в электоральном плане. По его словам, сегодня при беспрецедентной консолидации общества вокруг президента Путин — "абсолютно лидирующий политик". Песков отметил, что это "та истина, которую вряд ли кто-то может оспорить".