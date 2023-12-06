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Совфед 7 декабря обсудит вопрос о назначении выборов президента - РИА Новости, 06.12.2023
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18:16 06.12.2023 (обновлено: 18:57 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/vybory-1914189240.html
Совфед 7 декабря обсудит вопрос о назначении выборов президента
Совфед 7 декабря обсудит вопрос о назначении выборов президента - РИА Новости, 06.12.2023
Совфед 7 декабря обсудит вопрос о назначении выборов президента
Совет Федерации 7 декабря обсудит вопрос о назначении выборов президента на 17 марта следующего года, его включили в повестку заседания, которая опубликована на РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:16
2023-12-06T18:57
политика
россия
совет федерации рф
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Совет Федерации 7 декабря обсудит вопрос о назначении выборов президента на 17 марта следующего года, его включили в повестку заседания, которая опубликована на сайте верхней палаты парламента."Назначить выборы президента России на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", — говорится в проекте постановления, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.Решение о назначении выборов главы государства принимают большинством голосов от общего числа сенаторов и оформляют постановлением Совета Федерации. Его должны опубликовать в СМИ не позднее чем через пять дней со дня принятия.Выборы президента России пройдут в следующем году. Избирательная кампания еще не стартовала, о намерении баллотироваться на этот пост Владимир Путин пока не заявлял.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вряд ли кто-то сможет соперничать с нынешним главой государства в электоральном плане. По его словам, сегодня при беспрецедентной консолидации общества вокруг президента Путин — "абсолютно лидирующий политик". Песков отметил, что это "та истина, которую вряд ли кто-то может оспорить".
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политика, россия, совет федерации рф, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Совфед 7 декабря обсудит вопрос о назначении выборов президента

Совфед 7 декабря обсудит вопрос о назначении выборов президента РФ на 17 марта

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Совет Федерации 7 декабря обсудит вопрос о назначении выборов президента на 17 марта следующего года, его включили в повестку заседания, которая опубликована на сайте верхней палаты парламента.
«
"Назначить выборы президента России на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", — говорится в проекте постановления, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

По конституции президентские выборы назначает Совфед. Верхняя палата парламента должна принять решение не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Решение о назначении выборов главы государства принимают большинством голосов от общего числа сенаторов и оформляют постановлением Совета Федерации. Его должны опубликовать в СМИ не позднее чем через пять дней со дня принятия.
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Выборы президента России пройдут в следующем году. Избирательная кампания еще не стартовала, о намерении баллотироваться на этот пост Владимир Путин пока не заявлял.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вряд ли кто-то сможет соперничать с нынешним главой государства в электоральном плане. По его словам, сегодня при беспрецедентной консолидации общества вокруг президента Путин — "абсолютно лидирующий политик". Песков отметил, что это "та истина, которую вряд ли кто-то может оспорить".
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