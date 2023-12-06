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Совфед рассмотрит постановление о назначении выборов президента на 17 марта - РИА Новости, 06.12.2023
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15:26 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/vybory-1914137328.html
Совфед рассмотрит постановление о назначении выборов президента на 17 марта
Совфед рассмотрит постановление о назначении выборов президента на 17 марта - РИА Новости, 06.12.2023
Совфед рассмотрит постановление о назначении выборов президента на 17 марта
Совет Палаты включил в повестку заседания Совфеда 7 декабря проект постановления о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:26
2023-12-06T15:26
вячеслав тимченко
совет федерации рф
россия
политика
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Совет Палаты включил в повестку заседания Совфеда 7 декабря проект постановления о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. "Включил", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. В проекте постановления Совета Федерации (есть в распоряжении РИА Новости) отмечается: "Назначить выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования". Решение о назначении выборов президента РФ принимается большинством голосов от общего числа сенаторов и оформляется постановлением Совета Федерации. Решение о назначении выборов президента подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
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вячеслав тимченко, совет федерации рф, россия, политика
Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ, Россия, Политика
Совфед рассмотрит постановление о назначении выборов президента на 17 марта

В повестку заседания Совфеда включили проект постановления о выборах президента

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Совет Палаты включил в повестку заседания Совфеда 7 декабря проект постановления о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Включил", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
В проекте постановления Совета Федерации (есть в распоряжении РИА Новости) отмечается: "Назначить выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования".
Решение о назначении выборов президента РФ принимается большинством голосов от общего числа сенаторов и оформляется постановлением Совета Федерации. Решение о назначении выборов президента подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
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