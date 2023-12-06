https://ria.ru/20231206/vybory-1914137328.html

Совфед рассмотрит постановление о назначении выборов президента на 17 марта

Совфед рассмотрит постановление о назначении выборов президента на 17 марта - РИА Новости, 06.12.2023

Совфед рассмотрит постановление о назначении выборов президента на 17 марта

Совет Палаты включил в повестку заседания Совфеда 7 декабря проект постановления о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:26

2023-12-06T15:26

2023-12-06T15:26

вячеслав тимченко

совет федерации рф

россия

политика

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Совет Палаты включил в повестку заседания Совфеда 7 декабря проект постановления о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. "Включил", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. В проекте постановления Совета Федерации (есть в распоряжении РИА Новости) отмечается: "Назначить выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования". Решение о назначении выборов президента РФ принимается большинством голосов от общего числа сенаторов и оформляется постановлением Совета Федерации. Решение о назначении выборов президента подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

https://ria.ru/20231121/vybory-1910777040.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

вячеслав тимченко, совет федерации рф, россия, политика