https://ria.ru/20231206/vybory-1914073909.html

Совфед 7 декабря рассмотрит постановление о назначении выборов президента

Совфед 7 декабря рассмотрит постановление о назначении выборов президента - РИА Новости, 06.12.2023

Совфед 7 декабря рассмотрит постановление о назначении выборов президента

Конституционный комитет Совфеда предлагает палате на заседании 7 декабря рассмотреть проект постановления о проведении выборов президента РФ 17 марта 2024 года, РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:07

2023-12-06T12:07

2023-12-06T12:17

совет федерации рф

политика

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элла памфилова

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда предлагает палате на заседании 7 декабря рассмотреть проект постановления о проведении выборов президента РФ 17 марта 2024 года, сообщил глава комитета Андрей Клишас.В ходе заседания комитета он напомнил, что постановление Совфеда с назначением даты выбора президента может быть утверждено сенаторами 7 декабря.В документе отмечается: "Назначить выборы президента РФ на 17 марта 2024 года".На пленарном заседании Совфеда в четверг возможно присутствие главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

https://ria.ru/20231130/vybory-1912888022.html

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совет федерации рф, политика, андрей клишас, элла памфилова, россия