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Совфед 7 декабря рассмотрит постановление о назначении выборов президента - РИА Новости, 06.12.2023
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12:07 06.12.2023 (обновлено: 12:17 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/vybory-1914073909.html
Совфед 7 декабря рассмотрит постановление о назначении выборов президента
Совфед 7 декабря рассмотрит постановление о назначении выборов президента - РИА Новости, 06.12.2023
Совфед 7 декабря рассмотрит постановление о назначении выборов президента
Конституционный комитет Совфеда предлагает палате на заседании 7 декабря рассмотреть проект постановления о проведении выборов президента РФ 17 марта 2024 года, РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:07
2023-12-06T12:17
совет федерации рф
политика
андрей клишас
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда предлагает палате на заседании 7 декабря рассмотреть проект постановления о проведении выборов президента РФ 17 марта 2024 года, сообщил глава комитета Андрей Клишас.В ходе заседания комитета он напомнил, что постановление Совфеда с назначением даты выбора президента может быть утверждено сенаторами 7 декабря.В документе отмечается: "Назначить выборы президента РФ на 17 марта 2024 года".На пленарном заседании Совфеда в четверг возможно присутствие главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.
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совет федерации рф, политика, андрей клишас, элла памфилова, россия
Совет Федерации РФ, Политика, Андрей Клишас, Элла Памфилова, Россия
Совфед 7 декабря рассмотрит постановление о назначении выборов президента

Клишас: Совфед 7 декабря рассмотрит постановление о дате президентских выборов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда предлагает палате на заседании 7 декабря рассмотреть проект постановления о проведении выборов президента РФ 17 марта 2024 года, сообщил глава комитета Андрей Клишас.
В ходе заседания комитета он напомнил, что постановление Совфеда с назначением даты выбора президента может быть утверждено сенаторами 7 декабря.
В документе отмечается: "Назначить выборы президента РФ на 17 марта 2024 года".
На пленарном заседании Совфеда в четверг возможно присутствие главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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