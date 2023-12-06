https://ria.ru/20231206/vizity-1914061837.html

Эксперт прокомментировала визиты Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Эксперт прокомментировала визиты Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ - РИА Новости, 06.12.2023

Эксперт прокомментировала визиты Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Визиты президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ отражают тенденцию к усилению позиций России на Ближнем Востоке, ведь контакты идут с ведущими... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:11

2023-12-06T11:11

2023-12-06T11:11

владимир путин

саудовская аравия

россия

оаэ

политика

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Визиты президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ отражают тенденцию к усилению позиций России на Ближнем Востоке, ведь контакты идут с ведущими странами Персидского залива, заявила в комментарии РИА Новости политолог и востоковед Елена Супонина. Путин посетит 6 декабря с визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию, а 7 декабря примет в Кремле главу Ирана. "Этот визит показывает, что Россия развивает партнерство с ведущими государствами Персидского залива, от которых во многом зависят мировые цены на нефть, но даже это сейчас не главное, поскольку происходит диверсификация торгово-экономического сотрудничества со все большим смещением в область высоких технологий, потребность которых ощущается очень сильно", - прокомментировала Супонина. Визит также можно связать с тем, что Россия с января 2024 года будет председательствовать в БРИКС, куда вступают ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Иран, президент которого Эбрахим Раиси 7 декабря посетит Москву и проведет переговоры с российским руководством, добавила Супонина. "В последние годы Россия усиливает свое влияние на Ближнем Востоке. По сравнению с тем, что было в 90-е годы, - это небо и земля", - добавила она. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20231206/diplomatiya-1913907566.html

https://ria.ru/20231205/ushakov-1913915060.html

саудовская аравия

россия

оаэ

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, саудовская аравия, россия, оаэ, политика