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Минобороны Украины заявило, что у него есть план на 2024 год - РИА Новости, 06.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914101132.html
Минобороны Украины заявило, что у него есть план на 2024 год
Минобороны Украины заявило, что у него есть план на 2024 год - РИА Новости, 06.12.2023
Минобороны Украины заявило, что у него есть план на 2024 год
Министр обороны Украины Рустем Умеров после заявления правящей партии "Слуга народа" о том, что ни у кого в стране нет военного плана на следующий год, сообщил, РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:38
2023-12-06T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
рустем умеров
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров после заявления правящей партии "Слуга народа" о том, что ни у кого в стране нет военного плана на следующий год, сообщил, что план у ведомства все-таки есть. "У нас есть план. Мы деоккупировали 50% нашей территории... и сейчас у нас есть план на 2024 год... У нас есть стратегическая цель: мы хотим дойти до границ 1991 года, у нас есть военные цели на 2024 год", - заявил Умеров в ходе интервью американскому телеканалу FoxNews. Как отдельно подчеркнул министр, границы 1991 года включают в себя Крым, Донбасс и Черное море. Ранее глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что ни у кого на Украине нет плана войны на следующий год. По словам Арахамии, комитет уже долгое время ждет план военных действий на 2024 год, в котором должны быть указаны конкретные цели и требования Генштаба ВСУ, в том числе в вопросах мобилизации, демобилизации и финансирования. С подобными заявлениям ранее выступала и депутат украинского парламента Марьяна Безуглая. По ее словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. Она также заявила, что главком ВСУ не представил никакого плана действий на следующий год. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений Издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины на днях писало, что конфликт между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Залужным был "предсказуем" и вызван неудачей украинского контрнаступления этим летом.
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
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в мире, украина, рустем умеров, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Украины заявило, что у него есть план на 2024 год

Умеров: у Минобороны Украины, в отличие от других ведомств, есть план на 2024-й

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров после заявления правящей партии "Слуга народа" о том, что ни у кого в стране нет военного плана на следующий год, сообщил, что план у ведомства все-таки есть.
"У нас есть план. Мы деоккупировали 50% нашей территории... и сейчас у нас есть план на 2024 год... У нас есть стратегическая цель: мы хотим дойти до границ 1991 года, у нас есть военные цели на 2024 год", - заявил Умеров в ходе интервью американскому телеканалу FoxNews. Как отдельно подчеркнул министр, границы 1991 года включают в себя Крым, Донбасс и Черное море.
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Ранее глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что ни у кого на Украине нет плана войны на следующий год. По словам Арахамии, комитет уже долгое время ждет план военных действий на 2024 год, в котором должны быть указаны конкретные цели и требования Генштаба ВСУ, в том числе в вопросах мобилизации, демобилизации и финансирования. С подобными заявлениям ранее выступала и депутат украинского парламента Марьяна Безуглая. По ее словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. Она также заявила, что главком ВСУ не представил никакого плана действий на следующий год.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений
Издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины на днях писало, что конфликт между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Залужным был "предсказуем" и вызван неудачей украинского контрнаступления этим летом.
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